20 de noviembre 2025 - 10:51

Lance Stroll liquidó a Franco Colapinto: "Tiene cero puntos, debería ocuparse de lo suyo"

El conflicto nació en Brasil, cuando Bortoleto intentó superar al piloto canadiense en la Pico de Pato y terminó golpeando el muro. El argentino, que venía detrás, fue tajante al señalar a su colega por su estilo agresivo y por no dejar espacio.

Stroll y Colapinto, un cruce inesperado en la Fórmula 1

La tensión entre Franco Colapinto y Lance Stroll volvió a encenderse justo antes del Gran Premio de Las Vegas. Tras el fuerte cuestionamiento del argentino por el incidente de Interlagos con Gabriel Bortoleto, el canadiense respondió con declaraciones filosas que sacudieron el ambiente de la Fórmula 1. En la previa oficial, el piloto de Pilar optó por bajar el tono y aclarar sus dichos.

El conflicto nació en Brasil, cuando Bortoleto intentó superar a Stroll en la Pico de Pato y terminó golpeando el muro. Colapinto, que venía detrás, fue tajante al señalar al canadiense por su estilo agresivo y por no dejar espacio. También recordó un toque previo en México que lo llevó a trompear. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi contra el muro”, apuntó Colapinto.

Colapinto Hector Vivas Getty Images
Franco Colapinto ultima detalles para el GP de Las Vegas.

Lance Stroll liquidó a Franco Colapinto

La contestación de Stroll no tardó y fue igual de punzante. Declaró que Colapinto “quizás está frustrado con la vida” y, al mencionarle que el argentino no sumó puntos en el año, retrucó: “Tiene cero. Debería enfocarse en sumar alguno”. Remató aconsejándole que “hable de cosas relevantes”.

Ya frente a los micrófonos en Las Vegas, Colapinto buscó distender la situación y aclaró que sus frases fueron producto del calor postcarrera. Además, reivindicó el respeto mutuo por las luchas compartidas en pista. Con Alpine en plena crisis y la rivalidad ya instalada, la cita en Nevada promete choques dentro y fuera del asfalto.

