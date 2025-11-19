Cristiano Ronaldo visitó a Donald Trump en la Casa Blanca + Seguir en









El futbolista portugués fue uno de los invitados de honor del presidente de Estados Unidos a una cena especial en la Casa Blanca.

Cristiano Ronaldo compartió su encuentro con Donald Trump en las redes sociales

En base a un evento especial organizado en la Casa Blanca de Estados Unidos, que congregó a personalidades del mundo de los negocios, el deporte y la política, Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados de Donald Trump y compartidó su encuentro en las redes sociales.

image La cena fue celebrada en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. También estuvieron presentes Elon Musk y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Pero fue la aparición del futbolista portugués la que acaparó la atención de los presentes y de los medios.

Durante la velada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó unas palabras en las que destacó la asistencia del astro luso y reveló la admiración personal que su propio hijo Barron siente por el deportista.

“¿Saben? Mi hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo, que está aquí. Y Barron lo ha conocido. Y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor", expresó Trump ante los micrófonos.

Embed El hombre más poderoso del planeta hablando de Cristiano

Donald Trump: "Mi hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo. ¡Tenemos a Ronaldo aquí!.. Mi hijo respeta un poco más a su padre ahora que te he presentado. Gracias por estar aquí, es un honor.pic.twitter.com/gJEbRhWzzZ — .* (@anybranez) November 19, 2025