En base a un evento especial organizado en la Casa Blanca de Estados Unidos, que congregó a personalidades del mundo de los negocios, el deporte y la política, Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados de Donald Trump y compartidó su encuentro en las redes sociales.
Cristiano Ronaldo visitó a Donald Trump en la Casa Blanca
El futbolista portugués fue uno de los invitados de honor del presidente de Estados Unidos a una cena especial en la Casa Blanca.
La cena fue celebrada en honor al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. También estuvieron presentes Elon Musk y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Pero fue la aparición del futbolista portugués la que acaparó la atención de los presentes y de los medios.
Durante la velada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó unas palabras en las que destacó la asistencia del astro luso y reveló la admiración personal que su propio hijo Barron siente por el deportista.
“¿Saben? Mi hijo es un gran fan de Cristiano Ronaldo, que está aquí. Y Barron lo ha conocido. Y creo que ahora mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor", expresó Trump ante los micrófonos.
