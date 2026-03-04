La pelea más esperada por los fanáticos del boxeo: lo que tenés que saber sobre la revancha de Mayweather vs. Pacquiao + Seguir en









La histórica rivalidad del boxeo tendrá la tan ansiada revancha después de más de una década.

Los excampeones volverán a medirse en un cuadrilátero. Ethan Miller/Getty Images

El anuncio de la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao sacudió por completo al mundo del deporte. Después de más de una década de espera, las dos leyendas del boxeo confirmaron que volverán a subirse al ring para escribir el segundo y definitivo capítulo de su histórica rivalidad.

Las expectativas por ver a estos campeones frente a frente ya superan cualquier pronóstico. Para estar a la altura de semejante acontecimiento, los organizadores preparan una velada inédita que promete romper todos los récords que consiguió el primer capítulo entre los campeones.

Mayweather Pacquiao Al Bello/Getty Images Money derrotó a PacMan en su primer duelo, en un combate que sembró una fuerte polémica por el resultado. Al Bello/Getty Images El regreso de dos leyendas del boxeo: cuándo y dónde será la pelea de Mayweather vs. Pacquiao La esperada revancha ya tiene fecha confirmada y será el 19 de septiembre de 2026. Este gran evento de boxeo se llevará a cabo en el espectacular y moderno Estadio Sphere, ubicado en la ciudad de Las Vegas, marcando un verdadero hito para esta famosa estructura esférica.

Será la primera vez que este novedoso recinto reciba una función deportiva profesional de semejante magnitud. La transmisión oficial estará a cargo de la plataforma Netflix, que emitirá la velada en vivo y en directo para que nadie se quede afuera.

Aunque todavía falta definir cuestiones como la categoría de peso o la cantidad de asaltos, el proyecto comercial ya está en marcha. Los organizadores saben que la vigencia de estos grandes exponentes del boxeo garantiza una recaudación histórica y un serio interés en el público.

Embed - FIGHT OF THE CENTURY | Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao | ON THIS DAY FREE FIGHT Una pelea histórica: cuándo se enfrentaron por primera vez El primer antecedente oficial entre ambos ocurrió el 2 de mayo de 2015, también en la ciudad de Las Vegas. Aquella noche, el estadounidense se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces después de completar los doce asaltos reglamentarios sin mayores sobresaltos. Ese cruce inicial rompió todos los récords económicos conocidos hasta ese momento en la historia del boxeo. La pelea generó más de 410 millones de dólares en ingresos totales y logró ventas nunca antes vistas en el sistema de televisión paga. Ahora, más de una década después, el filipino buscará tomarse revancha y emparejar el historial definitivo. Por su parte, el norteamericano intentará demostrar que su superioridad sigue intacta y que puede repetir exactamente el mismo resultado a su favor.

