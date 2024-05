El capitán y leyenda de los All Blacks se retira del rugby internacional

El capitán de la selección de rugby de Nueva Zelanda anunció que no jugará más a nivel internacional. Su último partido con los All Blacks fue la final del Mundial 2023, donde lo expulsaron ante Sudáfrica.

Sam Cane se retira de los All Blacks

El capitán de la legendaria selección neozelandesa de rugby Sam Cane se retirará a nivel internacional a finales de 2024, poniendo fin a 12 años jugando con los All Blacks , anunció la federación oceánica este lunes.

"Tras haber jugado 95 partidos, 27 como capitán, a los 32 años decide dedicar más tiempo a su familia y firmar un contrato de largo recorrido con los Suntory Goliath de Tokio" , señaló New Zealand Rugby en un comunicado.

El anuncio de la retirada internacional de Cane no es una gran sorpresa porque no había jugado con los All Blacks desde la derrota en la final de la Copa del Mundo de Francia, en octubre, perdida 12-11 ante Sudáfrica, en la que fue sancionado con una tarjeta roja.