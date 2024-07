El Chelsea iniciará un procedimiento disciplinario a Enzo Fernández

En dicho video se puede observar cómo el nacido en San Martín canta junto a sus compañeros y corta la transmisión al arrancar con dicha canción.

Esto generó que varios de sus compañeros del Chelsea lo dejaran de seguir en las redes sociales e incluso repudiaran públicamente esta actitud.

Por su parte, el mediocampista de la Selección publicó un comunicado disculpándose: "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter".

Enzo Fernández juega en el Chelsea desde principios de 2023, pero ahora es toda una incógnita cuál será su futuro en el equipo londinense.