El confuso episodio de Centurión y una explicación sin sentido: "No sé por qué desaparecí"







El ex representante del jugador confirmó que habló con él, aunque no hubo un motivo cabal: "A veces se me vuela el balero un poco". "Fijate qué podés hacer por mí", le imploró.

Centurión y un episodio más que confuso. Prensa Vélez

El ex representante y amigo de Ricardo Centurión, Eduardo Rosetto, afirmó que el jugador de Vélez le confesó que no sabe porque desapareció estos diez días en los que no se presentó a los entrenamientos en la Villa Olímpica.

Luego de que la familia del formado en Racing dio tranquilidad comunicando que Centurión estaba en su hogar, el ex agente del mediocampista afirmó que el futbolista le confesó: "No sé porque desaparecí estos días. Hay veces que se me vuela el balero un poco, fíjate que podes hacer por mí".

"No me porte como te portas vos. Pero no es que hice demasiado desastre. Después, ¿qué queres que te diga?, Vélez tiene razón. El presidente y el técnico se portaron impecable. No es que reclamo otra chance porque puede decir que la desaproveché. Pero hoy tengo ganas de volver y estoy bien" citó, textualmente, Rosetto a Centurión. Además, el ex representante del jugador de 31 años reflexionó: "Esta mejor de lo que yo pensaba. Por momentos, tiene lucidez. Lo quiero mucho y no puedo ser peyorativo, ni que esto se tome como una calificación si uno la ve por otro lado. Sorprende la claridad, dice verdades como poca gente en la sociedad, capaz de asumir las propias culpas". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1798842811669938274&partner=&hide_thread=false ¡La salud de Ricardo Centurión! Eduardo Rossetto, el ex representante y asesor del jugador, habló en Equipo F y contó que habló con Ricky.



#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/SW7SizlQqD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 6, 2024 "Exigirle que juegue como en la Primera de Racing, que con un desarrollo normal podía ser como Neymar, no es posible. Ojalá sea feliz con 31 años. Con el desgaste que ha tenido, con un físico privilegiado. Si se entrena 20 días, está como el mejor", concluyó el íntimo amigo de Centurión.