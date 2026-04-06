Cuándo salen a la venta las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires + Seguir en









El piloto de Alpine regresa para un show histórico en Palermo este 26 de abril.

Después de 14 años sin un F1 en las calles porteñas, desde aquel show de Daniel Ricciardo con Red Bull en 2011, la expectativa es total.

A falta de actividad en la Fórmula 1 tras las cancelaciones en Bahréin y Arabia Saudita, Franco Colapinto se reencontrará con el público argentino. El piloto brindará una exhibición histórica el domingo 26 de abril. Desde este lunes a las 16, se podrán adquirir las entradas para los sectores preferenciales.

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Las entradas estarán disponibles por la web de Enigma Tickets. La compra se dividirá en dos etapas. Primero, una preventa para clientes de Mercado Pago este lunes a las 16:00, la cual incluye 3 cuotas sin interés. Luego, el martes 7 a las 16:00, se abrirá la venta al público general con todos los métodos de pago disponibles.

La exhibición ofrecerá opciones para todos: desde espacios gratuitos en la vía pública hasta ubicaciones preferenciales a la venta. La Fan Zone contará con propuestas interactivas y entretenimiento, mientras que el sector de Hospitality brindará un pase diferenciado con visitas guiadas a los garajes y acceso directo al área de boxes.

De esta forma, el representante argentino de Alpine será el primero en pilotar un F1 en un trazado callejero de la capital. La organización habilitará sectores con entrada paga para mayor comodidad, con precios aún por definir.

exhibicón Colapinto entradas Desde este lunes a las 16, se podrán adquirir las entradas para los sectores preferenciales. Cómo será el recorrido que hará Franco Colapinto en Buenos Aires Después de 14 años sin un F1 en las calles porteñas, desde aquel show de Daniel Ricciardo con Red Bull en 2011, la expectativa es total. El 26 de abril, Franco Colapinto romperá esa racha al mando de un Lotus E20, el icónico monoplaza de la temporada 2012 que perteneció a Kimi Räikkönen y Romain Grosjean, en una jornada que promete una convocatoria multitudinaria.

Ante la imposibilidad de usar autos vigentes por reglamento, un modelo clásico protagonizará los dos show runs en el circuito de 2 km sobre las avenidas Libertador y Sarmiento. La organización se encuentra alistando la infraestructura de gradas y servicios, mientras se aguarda la confirmación de los precios para las ubicaciones preferenciales.