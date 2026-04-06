Una estrella de Colón rompió con los estereotipos y presentó a su novio durante una entrevista: "Un amor irracional"

Ignacio Lago se convirtió en el primer futbolista profesional del país en visibilizar públicamente su relación con una persona del mismo sexo.

Ignacio Lago presentó a su novio en plena entrevista y emocionó en vivo.

Ignacio Lago, figura de Colón de Santa Fe, presentó a su novio durante una entrevista televisiva y protagonizó un momento histórico en el fútbol argentino , al convertirse en el primer jugador profesional en visibilizar públicamente una relación con una persona del mismo sexo , en medio de una sorpresa que lo emocionó y abrió un nuevo debate sobre diversidad en el deporte.

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El episodio ocurrió durante su participación en el programa Sangre y Luto , emitido por Aire de Santa Fe . En medio de la entrevista, el delantero de "El Sabalero" recibió un video sorpresa preparado por la producción de su pareja.

En la grabación, su novio le habló directamente: “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa” . Luego, destacó su esfuerzo y compromiso: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño”.

El delantero de Colón recibió un video sorpresa preparado por su pareja.

El mensaje cerró con una frase que fue celebrada en el estudio: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”.

La reacción del futbolista no pasó desapercibida. Visiblemente emocionado, compartió cómo vive su relación: “Es un amor irracional , lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”.

Además, admitió que no esperaba la sorpresa: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.

¿Por qué su gesto es importante en el fútbol?

La escena trascendió lo personal y se volvió significativa en un contexto donde la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en el deporte, especialmente en el fútbol.

Son pocos los jugadores que hablan abiertamente sobre su orientación sexual sin prejuicios, en un ambiente donde persisten actitudes machistas y homofóbicas. Por eso, lo ocurrido con Lago fue leído como un gesto natural pero a la vez disruptivo en pleno siglo XXI.

ignacio lago y su pareja (1) “Es un amor irracional”, dijo el futbolista tras ver el mensaje.

¿Quién es Ignacio Lago y cómo llega a este momento?

Lago es una de las figuras actuales de Colón de Santa Fe, equipo que compite en la Primera Nacional con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino. Formado en Club Almirante Brown, viene de marcar en la victoria 2-0 ante Club Atlético Patronato.

Su presente deportivo se combina ahora con una visibilidad personal inédita en el fútbol local, que no solo impacta en su carrera, sino también en la discusión pública sobre inclusión.

Más allá de lo deportivo, la escena dejó una imagen potente, así como la de un futbolista hablando de una pareja de su mismo sexo con naturalidad en un contexto donde eso todavía no es habitual.

El gesto de Lago no solo generó emoción en el momento, sino que también fue interpretado como un paso hacia una mayor apertura en el deporte, donde historias como esta aún son excepcionales, pero cada vez más necesarias.