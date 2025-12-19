Anthony Joshua y Jake Paul revolucionarán el mundo del boxeo esta noche, en Miami, Estados Unidos, con un combate que despertó expectativa y polémica. El mismo será trasmitido nada menos que por Netflix.
Anthony Joshua y el youtuber Jake Paul pelean esta noche por Netflix: lo que hay que saber
El excampeón mundial y olímpico de boxeo, aún vigente, se enfrentará al influencer en un combate que será trasmitido por la plataforma de series y peliculas.
Joshua es uno de los boxeadores actuales más condecorados de los últimos tiempos. Con un récord de 32 peleas profesionales, con 28 victorias (25 por nocaut) y 4 derrotas, fue campeón mundial de peso pesado de la FIB, AMB, OIB y OMB hasta el 2021 (cuando perdió por decisión contra Oleksandr Usyk).
Además, el peleador inglés logró colgarse la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Ahora, a sus 36 años dejará los primeros planos del boxeo para hacer la famosa "money fight" ante un influencer a través de la plataforma audiovisual líder mundial. Se habla que habrá una bolsa de más de 100 millones de dólares para él y su rival.
Su oponente será nada menos que Jake Paul, el siempre controversial youtuber que desde 2020 es boxeador profesional y su récord es 13 victorias y 1 derrota. Sin embargo, la mayoría de sus combates fueron contra ex peleadores o personalidades.
Entre sus victorias se encuentran reconocidos ex campeones de boxeo y MMA como Mike Tyson, Julio César Chavez Junior, Anderson Silva, Tyron Woodley, Nate Diaz, Ben Askren y Mike Perry. En tanto, su única derrota fue contra el boxeador Tommy Fury.
Ahora, Jake Paul enfrentará el desafío más importante y duro de su corta carrera, al enfrentar a un rival más grande, pesado, técnico y por sobre todo vigente, con un currículum envidiable.
El ring tendrá dimensiones de 6,7 x 6,7 metros, superiores al estándar de 6 x 6 metros, y ambos utilizarán guantes de 10 onzas (280 g). El combate constará de ocho asaltos de tres minutos y será registrado oficialmente como una pelea profesional para ambos púgiles.
A qué hora pelean Antonhy Joshua vs Jake Paul
En cuanto a los horarios, la cartelera preliminar comenzará a las 18.45 (hora de Argentina). Mientras que el inicio de la cartelera principal está previsto para las 22.00 (hora de Argentina).
La cartelera de Paul vs. Joshua
- Jake Paul vs. Anthony Joshua, 8 rounds, pesado.
- Pelea de campeonato: Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin, 12 rounds, por los títulos superpluma OMB/FIB/AMB de Baumgardner.
- Anderson Silva vs. Tyron Woodley, 6 rounds, crucero.
- Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes, 6 rounds, superpluma.
- Pelea de campeonato: Cherneka Johnson vs. Amanda Galle, 10 rounds, por el campeonato indiscutible peso gallo femenino de Johnson.
- Pelea de campeonato: Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos, 10 rounds, por el título peso paja femenino CMB de Valle.
- Avious Griffin vs. Justin Cardona, 8 rounds, welter.
- Keno Marley vs. Diarra Davis Jr., 4 rounds, crucero.
- Pelea de campeonato: Caroline Dubois vs. Camila Panatta, 10 rounds, por el título peso ligero femenino CMB de Dubois.
