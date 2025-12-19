El excampeón mundial y olímpico de boxeo, aún vigente, se enfrentará al influencer en un combate que será trasmitido por la plataforma de series y peliculas.

Anthony Joshua y el youtuber Jake Paul pelean esta noche por Netflix: lo que hay que saber

Anthony Joshua y Jake Paul revolucionarán el mundo del boxeo esta noche, en Miami, Estados Unidos , con un combate que despertó expectativa y polémica. El mismo será trasmitido nada menos que por Netflix.

Joshua es uno de los boxeadores actuales más condecorados de los últimos tiempos. Con un récord de 32 peleas profesionales, con 28 victorias (25 por nocaut) y 4 derrotas , fue campeón mundial de peso pesado de la FIB, AMB, OIB y OMB hasta el 2021 (cuando perdió por decisión contra Oleksandr Usyk ).

Además, el peleador inglés logró colgarse la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 .

Ahora, a sus 36 años dejará los primeros planos del boxeo para hacer la famosa "money fight" ante un influencer a través de la plataforma audiovisual líder mundial. Se habla que habrá una bolsa de más de 100 millones de dólares para él y su rival.

Su oponente será nada menos que Jake Paul , el siempre controversial youtuber que desde 2020 es boxeador profesional y su récord es 13 victorias y 1 derrota . Sin embargo, la mayoría de sus combates fueron contra ex peleadores o personalidades.

Entre sus victorias se encuentran reconocidos ex campeones de boxeo y MMA como Mike Tyson, Julio César Chavez Junior, Anderson Silva, Tyron Woodley, Nate Diaz, Ben Askren y Mike Perry. En tanto, su única derrota fue contra el boxeador Tommy Fury.

Ahora, Jake Paul enfrentará el desafío más importante y duro de su corta carrera, al enfrentar a un rival más grande, pesado, técnico y por sobre todo vigente, con un currículum envidiable.

El ring tendrá dimensiones de 6,7 x 6,7 metros, superiores al estándar de 6 x 6 metros, y ambos utilizarán guantes de 10 onzas (280 g). El combate constará de ocho asaltos de tres minutos y será registrado oficialmente como una pelea profesional para ambos púgiles.

A qué hora pelean Antonhy Joshua vs Jake Paul

En cuanto a los horarios, la cartelera preliminar comenzará a las 18.45 (hora de Argentina). Mientras que el inicio de la cartelera principal está previsto para las 22.00 (hora de Argentina).

La cartelera de Paul vs. Joshua