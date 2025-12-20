La impactante imagen que subió Jake Paul tras el nocaut en la pelea contra Anthony Joshua

El mediático boxeador se midió contra el multicampeón de pesos pesados en una velada histórica. Sin embargo, padeció un combate que lo dejó con graves consecuencias.

La noche del viernes en el Kaseya Center de Miami terminó con un desenlace contundente, cuando el excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua venció por nocaut técnico en el sexto asalto a Jake Paul . Tras el combate, el propio estadounidense confirmó que sufrió una doble fractura de mandíbula y decidió hacerlo público con una imagen impactante que compartió en sus redes sociales, donde además lanzó un reto directo a Canelo Álvarez .

La radiografía publicada en su cuenta de Instagram exhibió con claridad las dos fracturas en el maxilar inferior , producto del derechazo definitivo de Joshua. Junto a la imagen, Paul escribió una frase que encendió la polémica: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días ”.

Luego del combate, todavía sobre el ring, Jake Paul habló ante el público y reconoció el daño sufrido. “Mi familia, mi preciosa prometida Utah. Este deporte me ayudó mucho en mi vida . Por cierto, creo que me rompí la mandíbula”, expresó inicialmente.

Minutos después, fue más directo sobre la lesión y el resultado: “ Definitivamente está rota. Pero estuvo bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo hizo nunca. Me encanta esto y voy a volver para conseguir el cinturón del campeonato mundial en algún momento”.

La velada despertó un interés masivo, tanto entre fanáticos del boxeo tradicional como entre seguidores del universo digital. Anthony Joshua, con múltiples títulos mundiales y una trayectoria consolidada, enfrentó a un rival mediático que llegaba con apenas trece peleas profesionales y una sola derrota previa. Esa diferencia de recorrido alimentó el debate y la expectativa en la previa.

El combate se pactó bajo condiciones especiales: Joshua no podía exceder las 245 libras (111 kilos), pese a que el peso pesado no tiene límite máximo. En la balanza, el británico marcó 243,4 libras (110,4 kg), mientras que Paul registró 216,6 libras (98,2 kg), dejando expuesta la brecha física entre ambos.

Desarrollo del combate

Hasta el cuarto asalto, las estadísticas mostraron un bajo volumen de golpes efectivos: Joshua conectó 14 impactos y Paul, 10. Aun así, la resistencia del estadounidense sorprendió a muchos. Consultado sobre si lo asombraba haber resistido seis rounds ante un doble campeón unificado, respondió sin dudar: “Sinceramente, no me sorprende. Solo me cansé”.

Paul también admitió que el mayor obstáculo fue el poder físico de su rival: “Fue muy difícil manejar su peso. Si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor”.

Con el correr de los minutos, Paul priorizó esquivar e interrumpir el ritmo, con caídas que funcionaron como pausas para recuperarse. En el quinto round, el árbitro Chris Young realizó dos conteos de protección tras nuevas caídas, ninguna producto de un golpe pleno.

ssstwitter.com_1766252391719 El golpe de nocaut de Anthony Joschua.

El final llegó en el sexto asalto: Joshua acorraló a un Paul exhausto, castigó el cuerpo y luego descargó un derechazo directo al rostro. El estadounidense quedó tendido y no logró reincorporarse antes del conteo definitivo.

La caída significó la segunda derrota profesional de Jake Paul, que hasta entonces acumuló 12 triunfos, siete por nocaut, ante rivales de perfiles diversos. Para Anthony Joshua, la victoria fue la número 29 de su carrera, 25 de ellas antes del límite, reafirmando su lugar entre los referentes actuales de la división.

En medio de la discusión sobre el cruce entre espectáculo y boxeo profesional, la imagen de la doble fractura expuso el riesgo real de este tipo de enfrentamientos. Lejos de mostrarse intimidado, Paul dejó clara su intención de regresar: “Me encanta este deporte y voy a volver para conseguir un cinturón del campeonato mundial”.