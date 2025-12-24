Cuatro placas de titanio, dolor y dificultad para hablar: cómo quedó Jake Paul tras la fractura de su mandíbula

El estadounidense relató cómo fue el después de su intervención quirúrgica, por el nocaut de Anthony Joshua. Ambos se enfrentaron en el Kasey Center de Miami.

El boxeador Jake Paul describió cómo se encuentra tras el nocaut que vivió ante su rival británico Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami . Luego de ser intervenido por una doble fractura de mandíbula, en las últimas horas reconoció dolor, dificultad para hablar y hasta cuatro placas de titanio como algunas de las complejidades que atraviesa tras la dureza del golpe.

Jake brindó declaraciones a un podcast que presenta su hermano, Logan Paul , y narró el alcance de sus lesiones. “Es como si tuviera una pelota de béisbol ahí dentro. Cuatro placas de titanio. Está completamente roto”, detalló.

En su explicación, aclaró que los médicos le insertaron placas de titanio para reconstruir su mandíbula y que, tras la operación, tuvo que someterse a una dieta exclusiva de líquidos durante una semana , ya que perdió varios dientes durante la intervención quirúrgica.

El joven hasta admitió que hablar se volvió una tarea difícil después de la cirugía y compartió que la fractura se localizó en dos puntos. De allí, los especialistas le recomendaron esperar al menos tres meses para una recuperación parcial , antes de recibir implantes dentales.

A pesar de la gravedad de la lesión y la derrota sufrida, Jake Paul calificó el episodio como "una gran experiencia" ya que allí "aprendió mucho".

La impactante imagen que subió Jake Paul tras el nocaut en la pelea contra Anthony Joshua

La noche del viernes en el Kaseya Center de Miami terminó con un desenlace contundente, cuando el excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua venció por nocaut técnico en el sexto asalto a Jake Paul. Tras el combate, el propio estadounidense confirmó que sufrió una doble fractura de mandíbula y decidió hacerlo público con una imagen impactante que compartió en sus redes sociales, donde además lanzó un reto directo a Canelo Álvarez.

La radiografía publicada en su cuenta de Instagram exhibió con claridad las dos fracturas en el maxilar inferior, producto del derechazo definitivo de Joshua. Junto a la imagen, Paul escribió una frase que encendió la polémica: “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días”.