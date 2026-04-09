El deporte femenino generará ingresos globales de u$s3.000 millones en 2026

El fortalecimiento de esta industria ha consolidado un ciclo de inversión y progreso que obliga a redefinir las metas de éxito para atletas, socios comerciales y el público en general.

El informe de Deloitte indicó que los ingresos de los deportes femeninos a nivel internacional han aumentado un 340% en los últimos cuatro años.

Por primera vez en la historia, los ingresos globales del deporte femenino de élite superarán la barrera de los u$s3.000 millones en 2026. Según un reciente informe de la firma contable Deloitte, esta cifra representa un crecimiento del 25% en comparación con los u$s2.400 millones alcanzados en 2025.