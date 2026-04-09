Por primera vez en la historia, los ingresos globales del deporte femenino de élite superarán la barrera de los u$s3.000 millones en 2026. Según un reciente informe de la firma contable Deloitte, esta cifra representa un crecimiento del 25% en comparación con los u$s2.400 millones alcanzados en 2025.
El deporte femenino generará ingresos globales de u$s3.000 millones en 2026
El fortalecimiento de esta industria ha consolidado un ciclo de inversión y progreso que obliga a redefinir las metas de éxito para atletas, socios comerciales y el público en general.
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