El emotivo recuerdo de Dorados de Sinaloa a Diego Maradona: "Debí tirar más fotos"

Dorados de Sinaloa on Instagram: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Jefe querido ."

El paso de Diego Maradona por Dorados de Sinaloa

El ídolo argentino llegó a México en septiembre de 2018 para dirigir Dorados de Sinaloa. Su paso por tierras sinaloenses quedó documentado en una serie de siete capítulos producida por Netflix.

Diego tenía una misión: llevar al equipo a la Primera División. “Yo soy bueno y quiero mejorar el fútbol, para el bien de la gente […] pero yo no soy perfecto, nadie es perfecto, a veces me encuentro con cosas que no manejo, pero en el fútbol no le tengo miedo a nada”, mencionó Maradona en el documental.

En un año, asistieron 179.073 personas a ver los partidos de los Dorados, la cifra más alta para la franquicia, en comparación con los cinco años previos y que significó ingresos sólo por la venta de entradas de 33.3 millones de pesos, según estimaciones hechas por El Economista. El número de abonados creció en un 30 por ciento.

Durante el año que Maradona estuvo a cargo del plantel, el club llegó a la final del Apertura 2018 y Clausura 2019, situación por la que tuvo la posibilidad de competir por el ascenso, aunque no se logró concretar el objetivo que fue llegar a la primer división de la mano de uno de los mejores futbolistas.

Su paso por el club terminó en septiembre del 2019, y la razón por la que no continúo fue por motivos de salud ya que en meses subsecuentes sería sometido a dos operaciones (hombro y rodilla). Los Dorados fue penúltimo equipo bajo la dirección del argentino, además de la selección nacional, que tuvo a su cargo un total de seis equipos: Club Deportivo Mandiyú, Racing Club, Al Wasl FC, Al-Fujairah SC, Dorados de Sinaloa y Gimnasia y Esgrima La Plata.