Gianinna Maradona declaró entre lágrimas: "Los médicos nos manipularon"

La hija del astro volvió a presentarse a los tribunales tras la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque. Allí, apuntó contra el equipo médico por el deterioro que sufrió su padre y denunció que "cuando preguntaba a los médicos por su estado, le decían que era por las pastillas o porque tomaba alcohol".

El juicio por la muerte del astro Diego Maradona encara su segunda mañana desde este martes, cuando a partir de las 10 comenzaron a brindar testimonio su hija Gianinna y el neurocirujano Leopoldo Luque . La mujer declaró entre lágrimas que "los médicos las manipularon" a ella y sus hermanas, tras notar un deterioro sostenido del ídolo.

El acusado solicitó responder a un mensaje de voz suyo que se reprodujo para contextualizarlo. Los jueces, si bien lo autorizaron, le pidieron que sus declaraciones no sean sistemáticas para evitar obstaculizar la fluidez del debate.

En el tercer día del segundo juicio por la muerte de Maradona , declaró Gianinna Maradona tras diversas trabas por parte de los acusados: cuando tomó la palabra, reveló un fuerte episodio ocurrido el 30 de octubre de 2020, días antes de la muerte del Diez, el 25 de noviembre.

“Llegué a la casa de mi papá con mi mejor amigo y mi hijo. Afuera estaban los fans cantando y dando su apoyo. Estaba lleno de gente. Él estaba vestido con un conjunto deportivo, estaba con la mirada perdida”, comenzó su relato.

En esa línea, indicó que el astro miraba el fuego de su fogonero y, cuando su hija le deseó feliz cumpleaños, Maradona "se quedó mirando la remera de Benja (su nieto)": "Tenía una imagen de él con Caniggia, pero no se reconoció a sí mismo”, reveló Gianinna.

“Había veces que le decía para cenar, llegaba y se había olvidado de que iba a cenar. Ya estaba empastillado y desconectado de la situación”, denunció sobre el trato médico que recibió. Además, reveló que días previos a su cumpleaños, Gianinna llamó a su padre para conversar y mostró síntomas de confusión: “Hablé por teléfono, me expresó una angustia grande. Me dijo que había pasado su cumpleaños solo. Le dije que no puede ser, que su cumpleaños era el 30. Me dijo que no, que había sido el día anterior”.

DIEGO CON GIANINNA.webp “Había veces que le decía para cenar, llegaba y se había olvidado. Ya estaba empastillado y desconectado de la situación”, denunció la segunda hija del astro.

Así, relató una serie de dificultades que atravesó el ídolo y que "cuando preguntaba a los médicos por su estado, me decían que era por las pastillas o porque tomaba alcohol. No me podían decir específicamente lo que estaba pasando. Me hablaban de ‘picos’, pero la salud empeoraba cada vez más”.

Por último, Gianinna señaló que en la etapa previa a la internación domiciliaria le consultó al entorno médico quién sería el médico de cabecera y le respondieron que era Luque: “Yo confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejaron a mi hijo sin abuelo”, sostuvo.

Volvió a declarar Leopoldo Luque

“Yo aclaré que era amigo y que se me puede llamar médico de confianza y de cabecera también. Parece que la fiscalía no escuchó que eso cambió y lo dije. Lo dije porque cuando yo escribía esos documentos, que son del 1 de septiembre de 2020, es correcto que yo lo escribí en pos del beneficio del paciente. Lo sacó de contexto”, comenzó diciendo.

Además, el cirujano agregó que en realidad "el paciente, como verán, pasaba por períodos buenos y malos, típico de un paciente con problemas de consumo. Ante esa circunstancia, y yo estando solo, el paciente no paraba de tomar alcohol y estaba consciente. Usaba su derecho de principio de autonomía y aunque no nos guste teníamos que respetarlo”.

La Fiscalía exhibió un mensaje de voz del neurocirujano imputado donde se lo escucha pedir armar una “historia clínica” de Maradona para estar cubierto en caso de que muera: “Él en algún momento la puede quedar, potencialidad inminente no tiene. O sea, responsabilidad no me cabe. Pero, si se llega a tirar la familia en mi contra los papeles tienen que estar bien ordenado”, sostuvo en el audio expuesto.

Leopoldo Luque.jpg La Fiscalía exhibió un mensaje de voz del neurocirujano imputado donde se lo escucha pedir armar una “historia clínica” de Maradona para estar cubierto en caso de que muera. AP

Por último, siguió: “Lo que vamos a hacer si muere Diego es un consentimiento explicando el tratamiento, los pro, los contra y que firme de que es consciente de todo”. Por otro lado, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) mencionaron al principio de la jornada una contradicción en la última declaración de Luque, respecto de su rol como imputado en la internación domiciliaria de Maradona: aseguran que él dijo que no era el médico de cabecera, pero que hay audios y documentos que así lo afirman. En este contexto, pidieron mostrar el material que contradice la indagatoria del acusado y, con el aval de los jueces, procedieron a exponer chats y prueba.

Juicio por la muerte de Maradona: la reacción de Gianinna a la suspensión de su declaración

La ampliación de la declaración del neurocirujano, Leopoldo Luque, y la consecuente postergación del testimonio de una de las hijas del diez, Gianinna Maradona, sumó un nuevo capítulo de tensión en el juicio por la muerte de Diego Maradona, que comenzó el pasado martes 14 de abril luego de que el primer proceso fuera anulado. Tras darse a conocer la suspensión, Gianinna reaccionó en redes sociales con un mensaje directo: “Se puede ser más cagón?”.

Este jueves, se esperaban testimonios clave para reconstruir cómo fueron las últimas horas de vida del futbolista. Más allá de Luque y Gianinna, también habían sido citados el comisario Lucas Farías y el médico Juan Carlos Pinto. La publicación, difundida a través de Instagram, expuso el malestar que atraviesa a la familia frente a las idas y vueltas del proceso.