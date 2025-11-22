Franco Colapinto tuvo un buen desempeño en una clasificación atravesada por la lluvia y largará 15° en el GP de Las Vegas + Seguir en









Las bajas temperaturas de pista y el agua generaron sorpresas en la jornada clasificatoria del sábado. Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole position de cara al domingo.

Colapinto largará 15° en la carrera del domingo. @AlpineF1Team

Franco Colapinto tuvo un buen desempeño en una pista complicada y clasificó 15° para la largada del Gran Premio de Las Vegas, que tendrá lugar el domingo a la 01:00 de la madrugada. La pole position finalmente fue para el británico, Lando Norris (McLaren), que estará seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tal como se habló en la previa, el rendimiento de Alpine mejoró gracias a las condiciones de pista, con bajas temperaturas y poco agarre debido a las lluvias. En este escenario, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, logró pasar a la Q3 y finalmente largará 10°.

Fórmula 1: la clasificación de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas El primero de los turnos de la clasificación estuvo marcado por las lluvias y por condiciones de pista que mostraban mejoras vuelta a vuelta. Así, los primeros giros estuvieron marcados por la cautela y los tiempos de cada piloto mejoraron significativamente en cada intento.

En este escenario, el argentino mostró consistencia en su manejo y, tras numerosas vueltas, se ubicó 11° sobre el final de la Q1, con un tiempo de 1:54:847, a 0,415 de su compañero, quien pasó a la Q2 en la 5° posición.

En el garaje de Alpine la esperanza estaba a la orden. En el inicio de la segunda tanda de clasificación, el argentino comenzó con buenas sensaciones, nuevamente con mejoras giro a giro.

image Así será la grilla de salida del GP de Las Vegas. Sin embargo, sobre el final de la misma Colapinto excedió los limites del trazado de Las Vegas y tuvo una pequeña salida de pista, aunque el error no le impidió subir algunos puestos en la tabla. A pesar de esto, su mejor giro lo ubicó 15°, con un tiempo de 1:53:683. "Venía bajando mucho, un segundo. Toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado“, analizó en la conferencia postsesión. Su compañero estableció una gran marca de 1:51.760 y pasó a la última tanda de la clasificación. Allí, Gasly se ubicó 10°. Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la F1 Jueves 20 de noviembre Práctica Libre 1: 21:30 Viernes 21 de noviembre Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30 Sábado 22 de noviembre Clasificación: 01:00 Domingo 23 de noviembre Carrera: 01:00 Dónde ver en vivo el Gran Premio de Las Vegas El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.