La sorprendente salvada de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas + Seguir en









El argentino tuvo un despiste que logró salvar a pesar de girar en una pista mojada. En la carrera del domingo, largará 15° para buscar sus primeros puntos de la temporada.

Colapinto demostró muñeca y logró salvar su monoplaza de colisionar contra los muros.

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas estuvo caracterizada por condiciones complejas, debido a las lluvias y las bajas temperaturas en el circuito estadounidense. En este escenario, el argentino Franco Colapinto tuvo una de sus actuaciones más sólidas del año, que incluyó una impresionante salvada durante la Q2.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La lluvia empezó como una simple llovizna, pero minutos antes de la qualy el cielo se abrió y transformó el circuito urbano en una pista completamente anegada. Con Aston Martin como única excepción, la mayoría salió inicialmente con intermedios, aunque la realidad del asfalto pedía a gritos los neumáticos de lluvia extrema que sí montaron Fernando Alonso y Lance Stroll. Colapinto no tardó en advertir lo evidente: "No tengo grip, nada de grip", explicó el argentino antes de regresar de inmediato a boxes para montar los compuestos de dibujo profundo. A partir de ahí, el objetivo fue uno: sobrevivir y capitalizar cada vuelta lenta pero segura.

La impresionante salvada de Franco Colapinto en la clasificación de Las Vegas El argentino avanzó progresivamente en la Q1, siempre un paso por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien volvió a marcar diferencias luego de varias carreras donde Colapinto había logrado emparejarlo. El bonaerense se las ingenió para mantenerse en ritmo y competencia durante la segunda parte de la clasificación.

Colapinto salvada Así fue la salvada de Colapinto en la Q2. F1 De hecho, el momento tenso llegó en uno de los últimos giros de la Q2. El argentino venía a toda velocidad para pelear por su paso a la Q3 y al salir de una curva sufrió un desliz que hizo que el monoplaza se le fuera de cola. Con su muñeca a prueba, el argentino protagonizó una gran salvada que evitó una colisión contra los muros.

La maniobra salvadora que dejó eco en las redes oficiales de la Fórmula 1: “¡Qué salvada! Franco Colapinto mantiene su Alpine fuera de las barreras con esta MEGA salvada".

La clasificación final El arranque de la qualy dejó en claro que la lluvia iba a ser protagonista. La pista cambiaba vuelta a vuelta y los pilotos tuvieron que tomarse los primeros giros con cuidado, mientras los tiempos caían de manera constante en cada intento. En ese contexto, Colapinto encontró un ritmo firme. Después de varias vueltas para adaptarse al asfalto mojado, logró meterse 11° sobre el cierre de la Q1 con un registro de 1:54.847, quedando a 0,415 de Pierre Gasly, que avanzó a la Q2 desde el quinto lugar. image Así será la parrilla de salida. Con ese piso, en el box de Alpine se mantuvo el optimismo. Y la Q2 comenzó bien: el argentino volvió a mejorar en cada giro y parecía encaminado a un salto mayor. Pero en el tramo final se pasó en los límites del circuito y tuvo una breve salida de pista que frenó la vuelta que traía en rojo. Aun así, su mejor tiempo —1:53.683— le permitió ubicarse 15°. “Venía bajando mucho, un segundo. Toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado“, contó después. Gasly, por su parte, marcó un sólido 1:51.760 que lo metió cómodamente en la Q3, donde finalmente terminó 10°.