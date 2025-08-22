Federico Agustín Gómez ganó y se metió en el cuadro principal del US Open: su alocado festejo frente a su rival francés







El tenista argentino venció en un partidazo de casi tres horas al francés Hugo Grenier y dejó una picante respuesta para su rival, al finalizar el encuentro.

Federico Gómez vencío a Hugo Grenier por 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2 en un partido bravísimo

El tenista argentino oriundo de Merlo, Federico Agustín Gómez (206° del ranking mundial), consiguió un triunfazo para meterse en el cuadro principal del US Open. El partido entre Federico y el francés Hugo Grenier (188°) terminó 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2 a favor del argentino.

Por segunda vez en su carrera, Federico alcanzó el cuadro principal de un Grand Slam, luego de haber llegado hasta la segunda ronda de Roland Garros esta temporada.

El encuentro tuvo un desarrollo más que interesante: además de ser muy parejo, tuvo un tie-break para cada uno y un match point para Grenier excelentemente defendido por Federico. Por otra parte, el argentino se impuso en el segundo set y festejó con gran euforia antes de la definición del partido, una conducta poco habitual en el denominado “deporte de caballeros”.

upscalemedia-transformed La euforía de Federico Gómez después de quedarse con el segundo set Federico Gómez y su festejo alocado por el segundo set Federico Gómez, que ahora integrará el cuadro de 128 jugadores del último Grand Slam del año, celebró con euforia tras ganar el segundo set. El motivo está relacionado con comentarios provenientes de afuera de la cancha de allegados a Hugo Grenier, que derivaron en una fuerte discusión con su rival francés. En el tercer set, con un Grenier visiblemente desmejorado, Gómez logró liquidó el partido con un 6-2 que lo metió de lleno en la búsqueda de su mejor participación en un torneo major.

La picante declaración de Federico Gómez post partido Tras el triunfo, el tenista de Merlo hizo declaró sobre la victoria y lo sucedido en el segundo set: “Me prendí por un par de cosas que me dijeron de afuera, que la verdad no son lindas de decir", señaló en referencia a la discusión que tuvo con su rival. Luego, reflexionó y remató: “Primero me enfoqué en ganar y SEGUNDO FRANCIA”, afirmó antes de retirarse a descansar.

federico gómez post partido "Primero me enfoqué en ganar y SEGUNDO FRANCIA", la picante declaración post partido de Federico Gómez Ámbito Aún no se conoce su próximo rival, pero tiene motivos para alegrarse: fue el único argentino de la Qualy que logró ingresar al cuadro principal.