Tras el abandono temprano de Sinner, Carlos Alcaraz se consagró campeón en Cincinnati







Carlos Alcaraz ganaba 5-0 el primer set de la final, ante un incómodo Jannik Sinner que se terminó retirando por lesión ¿Llegará al US Open?

Carlos Alcaraz se consagró campeón por primera vez del Masters 1000 de Cincinnati. X

El nuevo superclásico del tenis, Sinner - Alcaraz, tuvo un nuevo enfrentamiento en la final del Masters 1000 de Cincinnati, aunque no fue como se esperaba. El partido fue atípico desde el comienzo: se disputó un lunes y no un domingo como es habitualmente en una definición de campeonato. Por otra parte, sólo duró 23 minutos, y Carlos Alcaraz jugó prácticamente solo ante un notoriamente fatigado Sinner, que debió abandonar rápidamente la cancha. Por el retiro tempranero del italiano, el español de 22 años se consagró campeón de Cincinnati por primera vez en su carrera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La palabra de Sinner luego de su lesión Más allá de no poder ni siquiera hacer partido, definitivamente la derrota en la final del torneo no es la principal preocupación para Jannik Sinner, ya que falta solo una semana para el US Open y la pregunta de si el italiano número uno del mundo, llegará al torneo, es una incógnita.

upscalemedia-transformed El consuelo de Carlos Alcaraz a Jannick Sinner luego de tener que abandonar a los 23 minutos de partido Luego de su angustiante retiro de la cancha, Sinner declaró para el público y explicó el motivo de su dolencia: "Suelo empezar hablando sobre el rival, pero esta vez quiero empezar disculpándome con ustedes (el público). No me siento bien desde ayer, pensé que en la noche iba a mejorar pero no fue así. Traté de jugar igual, pero solo pude este poco. Muchos de ustedes a lo mejor dejaron de lado otras cosas para ver el partido y lo lamento por eso". Por último, el subcampeón de Cincinnati dirigió unas palabras a su rival: "Para Carlos, felicitaciones por otro título. Sé que no es de la manera que hubieras querido", cerró.

¿Cuándo debutan Alcaraz en el US Open? El Abierto de Estados Unidos ya comenzó este lunes y Carlos Alcaraz no tiene descanso: este martes a las 15, debutará en el último Grand Slam del año junto a Emma Raducanu, en los 8vos de final de dobles mixtos del torneo. Por el lado de Jannik, no disputará este formato del US Open por la lesión de su pareja en dobles, Emma Navarro, lo que le deja un poco más de aire para llegar a disputar el torneo, tras su dolencia física en Cincinnati.