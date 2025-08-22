Se sorteó el cuadro principal del US Open: los rivales de los argentinos

Se sortearon los cruces de la primera ronda y el cuadro principal del US Open , el último Grand Slam de la temporada 2025.

Imposibilitados de cruzarse hasta una hipotética final, el campeón defensor y mejor jugador del mundo Jannik Sinner se medirá con el checo Vit Kopriva (87°), mientras que Carlos Alcaraz (2°) jugará ante el estadounidense Reilly Opelka (66°).

En el lado de los argentinos, Francisco Cerúndolo (19°) jugará con Matteo Arnaldi (62°), se enfrentarán los compatriotas Camilo Ugo Carabelli (43°) y Tomás Etcheverry (58°), mientras que Francisco Comesaña (54°) chocará con Alex Michelsen (30°) y Mariano Navone (74°) jugará con Marcos Giron (55°), mientras que Sebastián Báez (40°) no tiene rival confirmado.

En la previa a la disputa del US Open , el cuarto y último del año, ya quedó definido el cuadro principal del certamen disputado en suelo estadounidense.

En el primer escalón del ranking mundial y siendo el vigente campeón defensor, el italiano Jannik Sinner tendrá un enfrentamiento que, en los papeles, no le tendría que dar muchas complicaciones, ante el checo Vit Kopriva . De todas formas, Sinner viene de retirarse de la final del Masters de Cincinnati por un cuadro gripal en el pasado lunes, por lo que su integridad física será determinante en este partido.

En la otra punta del cuadro, en el segundo lugar del ranking y con muy pocos puntos por defender, al haber caído en segunda ronda el año pasado, Carlos Alcaraz se medirá con el duro estadounidense Reilly Opelka, dueño de uno de los saques más dominantes del circuito.

En búsqueda de alzar su 25° Grand Slam, el histórico serbio Novak Djokovic (7°) deberá enfrentarse con la juventud del estadounidense Learner Tien (48°), de solo 19 años y una de las promesas emergentes más interesantes del país norteamericano.

Por el lado de los argentinos, el mejor tenista nacional del mundo, Francisco Cerúndolo tendrá un duelo complicado ante el italiano Matteo Arnaldi, pero eso no es lo peor. En caso de avanzar, está emparejado con el ruso Karen Khachanov (8°), a quien no pudo vencer nunca, tras siete enfrentamientos.

Además, en un duelo de argentinos el “Brujo” Ugo Carabelli y “Retu” Etcheverry deberán jugar por la clasificación a la segunda ronda, en un enfrentamiento entre el actual tercer mejor tenista argentino y quien supo serlo hasta hace algunos meses.

Con un gran ascenso en el ranking tras llegar hasta los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, Francisco Comesaña deberá enfrentarse con el local Alex Michelsen, mientras que por su parte Navone buscará mantener el buen nivel que demostró esta semana, llegando a la tercera ronda de Winston Salem, y enfrentará a Marcos Giron, a quien viene de vencer por 6-2 y 6-2 en la segunda instancia del ATP 250 mencionado.

Por su parte, Sebastián Báez no tiene rival confirmado, el mismo saldrá de uno de los clasificados desde las rondas previas o un lucky loser, y Argentina cuenta con dos representantes en la última ronda previa al main draw: Marco Trungelliti (183°) y Federico Gómez (206°).