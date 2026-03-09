Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos ingresan a sus departamentos para rescatar sus pertenencias

Los residentes del complejo afectado pueden entrar acompañados por bomberos durante 15 minutos para retirar documentación, ropa y objetos personales.

La Policía y los Bomberos de la Ciudad coordinan este lunes un operativo especial para que los vecinos del complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios , puedan ingresar a sus departamentos y retirar pertenencias. La medida se implementa a seis días del derrumbe del estacionamiento del edificio y se realiza bajo estrictas medidas de seguridad.

A casi una semana del derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios, la Policía y los Bomberos de la Ciudad llevan adelante este lunes un procedimiento para que los vecinos puedan ingresar en orden a retirar sus pertenencias.

Los residentes esperan con varias valijas al momento de ser llamados a entrar de a dos personas, acompañados por bomberos, por cuestiones de seguridad.

El operativo permite a los residentes entrar a sus departamentos durante 15 minutos para recuperar documentación, ropa y objetos personales.

"Los bomberos los acompañan hasta la puerta de su departamento. Allí tienen aproximadamente unos 15 minutos, que se cuentan una vez que llegan a su departamento, porque el tiempo también depende del piso en donde vivan. Imagínense que no es lo mismo llegar a planta baja que ir al último piso, al 10, por ejemplo, y todo esto tiene que ser a través de la escalera porque no se pueden utilizar los ascensores" , detalló la cronista de C5N Mariela López Brown.

Entre los objetos a rescatar se destacan documentación, ropa y otros elementos, tanto de valor monetario como sentimental. El dispositivo se extiende entre las 10 y las 14, único horario en el que los efectivos acompañan a cada propietario.

Investigación y responsabilidades tras el derrumbe

El complejo afectado forma parte de un desarrollo asociado al programa de créditos Procrear, impulsado por el Estado para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, la obra fue ejecutada por una empresa privada.

En ese sentido, Burlando apuntó directamente contra la firma Constructora Sudamericana, que participó en la ejecución del proyecto.

“Es un proyecto del Estado, pero quien intervino en la construcción es una empresa privada”, remarcó el abogado, quien también cuestionó la incertidumbre que atraviesan los vecinos respecto de su futuro habitacional.

Mientras se intenta encontrar soluciones provisorias, se analiza que durante tres meses los propietarios no deban abonar la cuota del crédito hipotecario del programa Procrear. No obstante, el abogado consideró que se trata de una medida insuficiente. “Son soluciones muy precarias”, sostuvo.

Derrumbre parque patricios Así fue el momento del derrumbe.

Al mismo tiempo, el letrado reclamó que se realicen peritajes técnicos independientes para determinar con precisión las causas del derrumbe. Según planteó, será clave analizar cómo se construyeron los cimientos y si se respetaron los materiales y especificaciones del proyecto original.

“Hay que determinar qué pasó con esa construcción, cómo se hicieron los cimientos y si coincide la cantidad de material prevista con la que realmente se utilizó”, explicó.

Además, Burlando alertó sobre movimientos recientes en la obra que podrían complicar la investigación. “La empresa empezó a intervenir en posibles reparaciones y eso genera preocupación porque podrían intentar ocultar errores”, afirmó.

Por ese motivo, adelantó que solicitaron la participación de especialistas de la Policía Federal Argentina para garantizar la transparencia de los peritajes.

Finalmente, el abogado advirtió que la resolución del caso podría llevar tiempo, ya que primero será necesario comprobar que la estructura no representa un riesgo para los residentes. “Va a pasar bastante tiempo hasta certificar que la construcción no genera peligro para la gente”, concluyó.