Derrumbe en la Estación Buenos Aires: qué fallas analizan los expertos en la obra del Procrear

Vecinos evacuados relataron su preocupación tras el episodio, mientras la empresa Sudamericana difundió comunicados y técnicos evaluaron el estado del edificio.

El derrumbe de una losa en el sector de cocheras del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, obligó a evacuar a cientos de vecinos mientras avanzan las pericias técnicas

El colapso de una losa en el estacionamiento de un complejo habitacional denominado Estación Buenos Aires (sobre la calle Mafalda 907, entre Ástor Piazzolla y la avenida Suárez), vinculado al plan Procrear (cuyas viviendas se comenzaron a adjudicar en 2021) en el barrio porteño de Parque Patricios abrió una investigación técnica y judicial para determinar qué ocurrió en la estructura del edificio y cuáles pudieron ser las causas del episodio.

El hecho generó preocupación entre los vecinos y obligó a evacuar de manera preventiva a residentes de edificios cercanos mientras avanzan las pericias. El sector afectado corresponde al techo de las cocheras del complejo , una zona clave dentro de la estructura porque soporta cargas provenientes de los niveles superiores y, en muchos casos, también de espacios abiertos ubicados sobre esa cubierta.

A partir de lo ocurrido, especialistas en ingeniería y arquitectura comenzaron a analizar diferentes hipótesis que podrían explicar el derrumbe . Entre ellas aparecen factores vinculados al suelo, posibles fallas estructurales, filtraciones de agua y problemas constructivos.

Oscar Troncoso , ingeniero civil, docente del Instituto UOCRA y magíster en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sostuvo que en este tipo de episodios existen varios aspectos que deben revisarse antes de sacar conclusiones.

“ El análisis técnico siempre parte de tres puntos fundamentales: el suelo, el comportamiento estructural y los aspectos constructivos de la obra”, comentó.

Según Troncoso, uno de los primeros elementos que se investigan en estos casos es la condición del terreno y la calidad del estudio de suelos realizado antes de iniciar la obra.

Planteó: “En principio no creo que exista un problema grave de suelo si no hubo señales previas como grietas importantes, desplazamientos o descascaramientos en la estructura. Esos síntomas suelen aparecer cuando el terreno presenta dificultades”.

Segundo punto clave

El ingeniero agregó que el segundo punto clave corresponde al sistema estructural del edificio. Allí se revisa el cálculo de cargas, el diseño de las losas y columnas y la forma en que se distribuyen los esfuerzos dentro de la estructura.

Señaló: “En este tipo de construcciones el cálculo estructural debe prever con precisión cómo se transfieren las cargas. Un problema en ese diseño puede generar tensiones que terminen en un colapso localizado”.

El tercer aspecto que suele examinarse corresponde a la ejecución de la obra. Allí intervienen factores vinculados a la calidad de los materiales, la colocación de las armaduras de hierro y el correcto recubrimiento del hormigón.

Troncoso remarcó que la protección del acero dentro del hormigón constituye un punto central para garantizar la durabilidad de la estructura.

“El hierro nunca debe quedar expuesto a la humedad. Siempre requiere una cobertura mínima de hormigón, generalmente entre dos y tres centímetros. Si ese recubrimiento falla, el acero puede oxidarse y perder resistencia”, advirtió.

Otra línea de análisis se relaciona con la presencia de agua dentro de la estructura. Diversos testimonios mencionaron problemas de filtraciones en el sector de las cocheras.

Derrumbe Estación Buenos Aires Procrear Vecinos del complejo Estación Buenos Aires se reunieron en el predio varias veces tras el derrumbe de la losa del subsuelo, mientras continúan las evaluaciones técnicas sobre la estructura del edificio

Las filtraciones pueden deteriorar el hormigón y acelerar procesos de corrosión en las armaduras metálicas, especialmente cuando el agua transporta sales o cloruros que afectan los materiales.

En ese contexto, Troncoso consideró que las pericias deberán revisar el estado de los elementos estructurales cercanos al área colapsada.

“Se pueden realizar estudios relativamente simples al comienzo de la investigación. Por ejemplo, pruebas de ultrasonido sobre el hormigón o inspecciones directas en columnas y vigas para observar el estado del hierro”, detalló.

El ingeniero añadió que también pueden efectuarse extracciones puntuales del material para verificar su resistencia y analizar el nivel de humedad presente en el terreno.

Plazos y cocheras

Respecto de los plazos, el especialista sostuvo que las evaluaciones técnicas básicas podrían completarse en pocos días, aunque el proceso completo suele extenderse por cuestiones administrativas y judiciales.

“Las herramientas técnicas existen y permiten obtener resultados rápidos. Después intervienen distintas instancias de revisión y eso puede demorar las conclusiones finales”, sostuvo.

Otro especialista que analizó el caso fue el arquitecto y desarrollador Horacio Ludigliani, quien remarcó que en los estacionamientos suele buscarse una distribución estructural que facilite la circulación de vehículos.

“En los sectores de cocheras se procura reducir la cantidad de columnas para mejorar la maniobra de los autos. Eso exige cálculos estructurales muy precisos porque las losas deben soportar cargas importantes con menos puntos de apoyo”, afirmó.

Ludigliani también recordó que las estructuras de hormigón armado suelen presentar señales previas antes de un colapso. Evaluó: “El hormigón armado es un material muy noble que en la mayoría de los casos muestra grietas u otros síntomas antes de fallar. Por eso resulta importante analizar si existieron indicios previos que pasaron inadvertidos”.

El drama de los vecinos evacuados

El derrumbe también dejó un fuerte impacto en los residentes del complejo Estación Buenos Aires. Más de 500 personas debieron abandonar sus departamentos tras el colapso de la losa en el sector de cocheras.

Melisa, vecina de la Torre A y residente del piso 11, relató en representación de los vecinos damnificados a Ámbito que el episodio comenzó de forma repentina durante la madrugada, cuando algunos vecinos alertaron sobre lo ocurrido.

“El momento en que nos enteramos fue gracias a dos vecinas. Una me tocó el timbre y después empezaron a llegar mensajes al grupo del edificio. En ese momento una amiga me llamó y me dijo que se había caído el piso del garage. No lo podíamos creer”, recordó.

Minutos después comenzaron los pedidos de evacuación a través del portero eléctrico. La familia salió del departamento de inmediato. Relató: “Nos decían que salgamos porque se derrumbaba el edificio. Tengo una hija de cinco años y un bebé de cinco meses. Salieron en pijama porque no había tiempo para nada. Bajamos once pisos por escalera con algunas mantas porque esa noche hacía frío”.

La vecina recordó que durante esos minutos reinó la confusión entre los residentes. Muchos pensaron que el edificio completo podía colapsar.

Derrumbe Estación Buenos Aires Procrear Operativo de seguridad en el acceso al complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, tras el derrumbe de una losa en el sector de cocheras que obligó a evacuar a los residentes

“Nosotros bajamos con la idea de que el edificio se derrumbaba. Fue desesperante. Cuando llegué a planta baja y vi los vidrios explotados entendí que había pasado algo muy grave”, dijo.

Melisa también destacó la solidaridad que surgió entre los propios vecinos del barrio durante las primeras horas posteriores al episodio. “Muchos vecinos del barrio nos acercaron mantas para los chicos porque hacía frío. Fue un gesto muy importante en un momento muy difícil”, contó.

Desde entonces, las familias evacuadas permanecen fuera de sus viviendas y enfrentan dificultades para sostener su rutina cotidiana.

“Nos despojaron de nuestro hogar. Ese lugar que nosotros creíamos seguro, donde criamos a nuestros hijos, literalmente se derrumbó”, expresó.

Melisa explicó que la situación también afectó la organización familiar, ya que gran parte de la vida cotidiana del grupo se desarrollaba en el barrio. “Mi hija va a un colegio cerca del complejo y tenía muchas actividades en la zona. Ahora estamos lejos de nuestro centro de vida y todo se vuelve mucho más complicado”.

En total, 175 departamentos resultaron afectados por la evacuación del complejo. Según los vecinos, cerca de 500 personas debieron abandonar sus viviendas tras el episodio.

Los residentes también reclamaron mayor claridad en la información sobre el estado del edificio y sobre los plazos para un eventual regreso a sus hogares.

“Se rompió la confianza. Nos dijeron que en pocos días íbamos a poder volver a nuestras casas, pero ahora necesitamos certezas. Un hogar es el lugar más seguro que uno tiene y hoy no sabemos cuándo podremos regresar”, expresó.

Reclamaban desde hace más de 4 años

Melisa también recordó que desde hace años existían reclamos vinculados a problemas de humedad y filtraciones en el sector del complejo que finalmente resultó afectado.

“Desde 2021 venimos con problemas de humedad y filtraciones en áreas comunes. Cada vez que llovía el patio se convertía en una pileta y el agua entraba a distintos sectores. Los reclamos fueron constantes”, afirmó.

La vecina aseguró que, en las semanas previas al derrumbe, incluso se registraron inconvenientes en los ascensores por acumulación de agua.

“Tuvimos días sin ascensor porque se llenaban de agua. Los reclamos siempre se hicieron a través de la administración y de la constructora”, agregó.

La respuesta de la constructora

Frente a lo ocurrido, la constructora Sudamericana (Cosud), empresa responsable del desarrollo del complejo habitacional, difundió comunicados en los que informó las primeras medidas adoptadas tras el derrumbe.

La compañía señaló que el foco inicial de las tareas consiste en el apuntalamiento preventivo de la estructura afectada, la desvinculación del área comprometida y la verificación técnica del estado general del edificio.

Según precisó la empresa, estas intervenciones se realizarán con personal especializado y bajo estrictos estándares de seguridad con el objetivo de reducir riesgos para residentes y trabajadores.

Derrumbe Parque Patricios El colapso del estacionamiento subterráneo. Cedió su estructura la semana anterior y dejó al menos 65 autos aplastados y a todos los vecinos evacuados por riesgo de derrumbe

Cosud también informó que se realizó una inspección visual del sector afectado con participación de ingenieros de la compañía, un asesor estructural independiente y funcionarios de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de esa recorrida se definió un plan técnico de verificación estructural más profundo. La empresa presentó ante ese organismo el Plan Ejecutivo de Trabajo, requisito necesario para avanzar con las tareas previstas en el complejo.

De acuerdo con lo informado por la firma, estas evaluaciones permitirán determinar si existe afectación estructural en otras partes del edificio y avanzar luego con la habilitación del reingreso de los propietarios en el menor plazo posible.

Responsabilidades legales

Mientras tanto, el episodio también abrió un debate sobre las eventuales responsabilidades legales que podrían surgir a partir del derrumbe.

El abogado Gustavo Zandonadi explicó que, desde el punto de vista jurídico, un hecho de estas características puede generar consecuencias tanto en el ámbito penal como en el civil.

“Si la investigación determina que el colapso se produjo por negligencia, impericia o incumplimiento de normas técnicas, la Justicia podría analizar la figura de estrago culposo”, sostuvo.

El delito se encuentra previsto en el artículo 189 del Código Penal y contempla situaciones en las que un desastre ocurre por no haber adoptado las precauciones necesarias durante una actividad riesgosa.

Zandonadi agregó que, en paralelo al proceso penal, también pueden surgir reclamos civiles por los daños ocasionados.

“El Código Civil establece el principio de reparación plena. Quien provoca un daño debe compensar a las víctimas de manera tal que la situación se acerque lo más posible al estado previo al hecho”, remarcó.

Derrumbe Estación Buenos Aires Procrear Vista aérea, con la calle Mafalda y la Avenida Suárez, como epicentro del problema en el complejo de Procrear

El letrado señaló que dentro de esa reparación pueden incluirse distintos conceptos, como el valor de bienes afectados, daños a vehículos estacionados en las cocheras o gastos extraordinarios derivados de la evacuación de los edificios.

También podrían contemplarse perjuicios extrapatrimoniales vinculados al impacto emocional que un episodio de estas características genera en los vecinos.

Mientras tanto, el foco inmediato de las autoridades continúa puesto en garantizar la seguridad estructural del complejo y avanzar con las pericias que permitan determinar con precisión qué ocurrió.

Los especialistas coincidieron en que el análisis deberá abarcar la estructura completa del edificio y no limitarse únicamente al sector donde se produjo el colapso.

“En este tipo de casos resulta fundamental verificar si la falla afectó otras partes del edificio o si se trata de un problema localizado. Con ese diagnóstico se podrá definir qué tipo de reparación resulta necesaria”, concluyó Troncoso.