¿Se suspende el debut del "Chacho" Coudet en River?: el comunicado de Huracán contra la Ciudad por su localía









El club de Parque Patricios emitió un fuerte comunicado avisando que no hay chance de que vuelva a jugar de local sin sus hinchas. La polémica está envuelta a la habilitación del Gobierno de la Ciudad por el derrumbe que hubo a tres cuadras del estadio.

Huracán emitió un contundente comunicado, de cara al partido de este jueves en el que tendrá que recibir a River, y aseguró que “jugar sin público nuevamente no es una opción”. El "Globo" viene de jugar a puertas cerradas debido al derrumbe que se dio en un estacionamiento en las inmediaciones del Estadio Tomás Adolfó Ducó.

En este contexto, el club de Parque Patricios aseguró que “para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma”, y advirtió: “Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”.

El comunicado de Huracán Es por esto que revelaron que se decidió “iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas”.

Embed PARQUE PATRICIOS: ASÍ QUEDÓ EL LUGAR DEL DERRUMBE



El techo de un estacionamiento se desplomó este martes en un complejo habitacional de Parque Patricios, ubicado detrás de la cancha de Huracán.



@c5n pic.twitter.com/kSNBnOWI8b — Diario EL SOL (@elsolnoticiasok) March 3, 2026 Las complicaciones en el estadio de Huracán iniciaron la semana pasada, cuando se dio el derrumbe en el estacionamiento de un complejo de viviendas ubicado muy cerca del Tomás Adolfo Ducó por el que se tuvo que evacuar a 200 vecinos.

Por esta razón, el partido entre Huracán y Belgrano de Córdoba, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura, tuvo que disputarse a puertas cerradas y terminó en triunfo 3-1 para el “Globo”.

Pese a que ya pasó una semana desde el derrumbe, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidieron que el partido de este jueves entre Huracán y River se juegue sin público. De esta manera, si el club de Parque Patricios quiere que su público vuelva a decir presente, al menos por ahora tendría que mudar la localía.