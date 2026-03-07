Derrumbe en Parque Patricios: activan protocolo para ingreso y egreso de los vecinos + Seguir en









La Fiscalía Penal Contravencional N° 31 habilitó el acceso a los departamentos del complejo siniestrado bajo la supervisión del Cuerpo de Bomberos. Más de 100 efectivos de la Policía de la Ciudad custodian el perímetro las 24 horas.

Al ingresar al edificio cada vecino debe ser acompañado por personal del Cuerpo de Bomberos. C5N

Los damnificados por el derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, recibieron autorización para reingresar a sus domicilios con el único fin de retirar elementos de primera necesidad. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 31, organismo a cargo de la investigación del siniestro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El procedimiento comenzó a implementarse durante la noche del viernes y continuó este sábado. Dada la persistencia del riesgo estructural en el predio, las autoridades establecieron que el reingreso no puede realizarse de manera individual: cada vecino debe ser acompañado por personal del Cuerpo de Bomberos hasta la puerta de su unidad, aunque los efectivos tienen prohibido ingresar a los departamentos.

El protocolo Una vez que cada residente retire sus bienes personales, se labrará el acta correspondiente que documentará la situación. El protocolo busca compatibilizar el derecho de los vecinos a recuperar sus pertenencias con las exigencias de seguridad que impone un edificio que permanece clausurado por riesgo estructural y al que, en las últimas horas, algunos damnificados intentaron ingresar por la fuerza generando un foco de tensión con las fuerzas de seguridad.

El operativo contempla un despliegue considerable de recursos. El Cuerpo de Bomberos movilizó más de 20 efectivos y montó en el lugar un centro de control móvil junto a una unidad médica. En paralelo, la Policía de la Ciudad asignó más de 100 uniformados que cubren el perímetro las 24 horas para resguardar los bienes de quienes tuvieron que abandonar sus hogares.

La zona cuenta además con la presencia permanente de personal de la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y Agentes de Prevención, y el vallado perimetral de los edificios afectados se mantiene en pie. Las autoridades señalaron que la situación continúa siendo monitoreada de manera constante.

La Subsecretaría de Emergencias también aportó infraestructura de apoyo para garantizar la continuidad del operativo durante las horas sin luz natural. El área de Logística instaló torres de iluminación en el perímetro de los edificios comprometidos, lo que permite extender las tareas de control y acompañamiento más allá del horario diurno.