El frigorífico ArreBeef suspende a 400 operarios por la caída de la actividad en su planta bonaerense

La industria frigorífica atraviesa semanas de tensión y el impacto ya se siente en varias plantas del país. En la localidad bonaerense de Pérez Millán , partido de Ramallo , el frigorífico exportador ArreBeef redujo su actividad y dejó sin tareas a unos 400 trabajadores vinculados a su planta.

Según confirmaron fuentes del sector , la empresa no ejecutó despidos directos sino que interrumpió la convocatoria de personal contratado a través de agencias laborales , un sistema habitual dentro del negocio frigorífico que permite ajustar rápidamente el número de operarios según el volumen de producción.

En el caso de ArreBeef, el personal es contratado mediante la firma Grupo Ceta , encargada de gestionar tanto el ingreso como la desvinculación del personal eventual que trabaja dentro de la planta.

Según indicaron fuentes del mercado, ArreBeef venía faenando cerca de 1.500 cabezas diarias , pero en las últimas semanas ese volumen se redujo a entre 850 y 900 animales por día , lo que implica prácticamente un recorte cercano al 40% de la actividad .

Uno de los principales problemas que enfrentan los frigoríficos es el aumento del precio del ganado en pie, que en los últimos meses comenzó a subir por encima del ritmo de la inflación, encareciendo la principal materia prima del sector.

A esto se suma un tipo de cambio que el sector considera poco competitivo para exportar, lo que comprime los márgenes de las plantas que venden al exterior. En el caso de ArreBeef, casi toda su producción se destina a exportaciones, por lo que el impacto de estas variables se siente con mayor intensidad.

Mientras tanto, el freno en la actividad ya empieza a reflejarse en los números generales del sector. Según datos de la industria, la faena nacional alcanzó en febrero unas 924.000 cabezas, lo que representó una caída del 9% respecto de enero y del 11% frente al mismo mes del año pasado.

La situación de ArreBeef se inscribe en un escenario más amplio de tensión dentro de la industria frigorífica, donde en los últimos meses se acumularon conflictos laborales, suspensiones y cierres de plantas. A comienzos de marzo, por ejemplo, el frigorífico Ganadera San Roque anunció el cierre definitivo de su planta en Morón, una decisión que derivó en 140 despidos. En la comunicación enviada a los empleados, la empresa atribuyó la medida al deterioro del contexto económico, la caída del consumo interno y los cambios en las condiciones del negocio.

A ese caso se suman los problemas en el Frigorífico General Pico, en La Pampa, donde cerca de 190 trabajadores recibieron telegramas de despido en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis, mientras la empresa intenta reordenar su situación financiera. Dentro del sector advierten que estos episodios reflejan un escenario de rentabilidad cada vez más ajustada, presionado por el encarecimiento de la hacienda, el retroceso del consumo interno y las dificultades para sostener márgenes en la exportación.