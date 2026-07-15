Peter Shilton, arquero de Inglaterra en México 86', calentó la previa y habló de Maradona: "Nos robaron en ambos goles" + Agregar ámbito en









El integrante del equipo que perdió por 2 a 1 con Argentina volvió a traer del recuerdo el "Gol del Siglo" y "La Mano de Dios". Si bien dijo haber dejado atrás el rencor, afirmó que fueron ilegítimos ambos goles.

Peter Shilton volvió a referirse al icónico partido del Mundial 86.

En la previa del partido que jugarán Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el arquero inglés Peter Shilton, víctima de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Armando Maradona en México 86', salió a bancar públicamente al equipo de Thomas Tuchel a través de sus redes sociales.

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El conjunto de Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, jugará desde las 16hs en el Mercedes-Benz Stadium contra el equipo británico en busca del pase a la final de la Copa del Mundo donde espera España. El duelo de esta tarde concentra las miradas del mundo, no solo por la rivalidad histórica entre ambos equipos sino por el recuerdo del conflicto de la guerra de Malvinas, presente en la memoria de ambos países.

Peter Shilton: "Es hora de ignorar el ruido" En su cuenta de X, Shilton, arquero de aquel partido de cuartos de final de México 86' y jugador con más presencias con la camiseta británica, pidió al plantel inglés dejar de lado las distracciones externas y concentrarse en el objetivo. Además remarcó que, para él, el fútbol debería mantenerse al margen de cualquier tensión política, dejando en claro que ese tipo de cuestiones no tienen lugar dentro de la cancha.

El arquero “Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. Es hora de enfocarse. ¡Pueden ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!”, escribió el exjugador británico. “Siempre he creído que el fútbol y este torneo unen al mundo. Nunca debería haber guerra o política en el hermoso juego. ¡Manténganlo fuera del campo! ¡Manténganlo fuera del juego!”, agregó.

Time to ignore the noise @England time to focus! You can win against Argentina tomorrow! We are owed !

For the rest I have always believed the pitch and this tournament unites the world there should never be war or politics brought into the beautiful game

Keep it off the… pic.twitter.com/nQmDq5Golp — Peter Shilton (@Peter_Shilton) July 14, 2026 Una herida que tardó en cerrar Durante años, Shilton fue crítico de lo sucedido en el Azteca en 1986: sostuvo repetidas veces que Inglaterra fue perjudicada por el primer gol de Maradona y que, de haber existido el VAR en esa época, tanto ese tanto como el segundo habrían sido invalidados.

El exarquero, que jugó tres mundiales con la camiseta inglesa (1982, 1986 y 1990), sigue siendo el futbolista con más presencias en la historia de la selección —125 partidos— aunque recientemente perdió la marca de más Mundiales disputados como arquero inglés, ahora en manos de Jordan Pickford. En una publicación posterior, Shilton reconoció que durante mucho tiempo cargó con bronca por aquella eliminación, pero afirmó que ya dejó ese resentimiento en el pasado. Cerró su descargo con un espaldarazo directo al equipo actual: los alentó a dar todo en la cancha y les deseó suerte de cara al partido que puede llevarlos a su primera final en 60 años. "¡Vamos Inglaterra, nos lo merecemos! Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado la Copa del Mundo en 1986. Nos robaron con ambos goles, si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado! He dejado atrás el rencor pero aún creo que Inglaterra merece una victoria esta noche- buena suerte, chicos, denlo todo lo que tienen", posteó.