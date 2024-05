El incómodo momento que vivió Lionel Messi con una periodista

Según contó la cronista, el exarquero colombiano Faryd Mondragón fue quien logró que el capitán de la Selección Argentina acceda a tener un encuentro con ella. " Faryd me cumplió el sueño, porque Messi lo ama. Me ayudó”, contó.

En diálogo con Sisepuedcast, Guerrero relató cómo fue el episodio: "Hice el ridículo con Messi. Me puse a llorar . Lloraba de verlo. Era una fan muy enamorada". Ante eso, le preguntaron cómo accionó el futbolista de Inter Miami, a quien la periodista no le podía hablar debido a su llanto.

"Me decía ‘calmate, calmate, acá estoy’. El de seguridad comenzó ‘vamos, vamos’ y él ‘no’. Me dijo ‘limpiate el rímel y la hacemos’ y yo no paraba de llorar”, reveló la cronista.