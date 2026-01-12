Quién es Maia Reficco, la actriz y cantante que estaría saliendo Franco Colapinto

Una foto en Instagram, guiños cruzados y frases compartidas encendieron las especulaciones sobre un vínculo entre el piloto de Fórmula 1 y la joven de 25 años.

A menos de dos meses del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, Franco Colapinto compartió en su cuenta de Instagram un resumen de sus vacaciones en la Argentina. El carrusel incluyó entrenamientos, momentos de descanso y escenas con amigos, pero una imagen sobresalió por encima del resto: Maia Reficco luciendo el casco de Alpine , el equipo del piloto.

La publicación no tardó en multiplicarse en redes y alimentar conjeturas. En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a hablar de algo más que una amistad. Lejos de esquivar el tema, ambos sumaron comentarios que avivaron el misterio.

“Qué puedo saber eu” , escribió Reficco en los comentarios, combinando portugués y español. Colapinto le respondió en la misma sintonía: “¿De qué estamos falando?”. El intercambio aludió a una frase del entrenador Luis Zubeldía que se volvió meme, y fue leído por muchos como un guiño cómplice.

Hubo, además, otra coincidencia llamativa. Días antes, la actriz había publicado un posteo con una frase que decía: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento” . Exactamente las mismas palabras eligió Colapinto para describir su álbum de fotos: “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’ . Todo ready. Ahora sí que empieza el 2026”.

La publicación no tardó en multiplicarse en redes y alimentar conjeturas. En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a hablar de algo más que una amistad. Lejos de esquivar el tema, ambos sumaron comentarios que avivaron el misterio.

Aunque los indicios se acumulan —la foto, los comentarios y las descripciones calcadas—, hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente una relación.

Quién es Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, en una familia profundamente ligada a la cultura argentina. Es hija de Katie Viqueira, cantante de tango y folclore y reconocida coach vocal de artistas latinoamericanos. Desde pequeña, creció rodeada de música y escenarios.

Cuando tenía ocho años, su familia se instaló nuevamente en la Argentina, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia. Ese período fue clave para consolidar su identidad artística. Sin embargo, a los 15 decidió regresar a Estados Unidos en busca de una formación más amplia y de oportunidades profesionales.

Radicada en Los Ángeles, perfeccionó su técnica vocal junto al coach Eric Vetro y obtuvo una beca para estudiar canto en Berklee College of Music. Poco después llegó el papel que la lanzó a la fama internacional: el protagónico de Kally’s Mashup para Nickelodeon, que la convirtió en una figura juvenil de alcance global con apenas 17 años.

Desde entonces, su carrera no dejó de crecer. Integró el elenco de Pretty Little Liars: Original Sin y marcó un hito al transformarse en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway. En paralelo, desarrolló su proyecto musical con canciones como Tuya, De Ti, Tanto Calor y Rápido y Furioso, reafirmando su identidad latina.

En entrevistas recientes, Reficco remarcó que su vínculo con la Argentina sigue siendo esencial. Mientras prepara nuevos lanzamientos musicales, también avanza en su transición al cine con títulos como A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow, One Fast Move y La Dolce Casa. Entre escenarios, sets de filmación y ahora rumores sentimentales, su nombre vuelve a ocupar el centro de la escena.