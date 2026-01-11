Franco Colapinto mostró en un video su intenso entrenamiento bajo la lluvia para el regreso a la Fórmula 1 con Alpine + Seguir en









A semanas del inicio de la temporada 2026, el piloto argentino se viralizó con un entrenamiento exigente bajo la lluvia.

Su intensa puesta a punto, visible aun bajo condiciones adversas como la lluvia, respalda la expectativa generada para la temporada 2026 de Fórmula 1 y subraya su crecimiento físico y mental en la antesala de un año que promete ser decisivo para su carrera.

Franco Colapinto sigue afinando su preparación de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 con Alpine, y en los últimos días se mostró entrenando bajo una lluvia intensa en una ruta uruguaya en Punta del Este, en una escena que se volvió viral en redes sociales. La grabación, hecha desde una camioneta que lo seguía mientras corría con el torso descubierto, puso en evidencia no solo su disciplina sino también un cambio físico notable, con un aumento de masa muscular que refleja el esfuerzo dedicado durante la pretemporada.

El piloto de 22 años, oriundo de Pilar, no dejó pasar ni un momento de sus últimos días de descanso para mantenerse en actividad y fortalecer su resistencia, fuerza y estabilidad, pilares esenciales para soportar las exigencias de la Fórmula 1.

La preparación integral de Franco Colapinto Aunque el video capturado tuvo lugar durante su estadía en Sudamérica, la rutina forma parte de una preparación que continuará una vez que Colapinto regrese a Europa para trabajar con su escudería Alpine en Enstone, Inglaterra. Allí completará ensayos y pruebas físicas y técnicas junto al equipo antes del inicio de la temporada.

Las pruebas oficiales comenzarán a fines de enero en Barcelona-Cataluña, y la primera carrera de la campaña será el Gran Premio de Australia, programado entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne, donde Colapinto buscará consolidarse en su tercera temporada en la élite del automovilismo mundial.

video franco colapinto entrenamiento De descanso a foco total en la Fórmula 1 Colapinto aprovechó para combinar la exigencia física con momentos de descanso y contacto con sus seguidores. Desde Uruguay compartió imágenes de su estadía antes de volver a Europa, donde se sumará a la rutina de entrenamientos de Alpine y a los tests previos con el monoplaza. La viralización del entrenamiento bajo la lluvia demuestra el compromiso del argentino con su preparación y la expectativa que genera su desempeño en la próxima temporada, donde intentará dar batalla desde la primera fecha.