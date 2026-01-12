La reacción en las redes de Franco Colapinto por el triunfo de los hermanos Benavides en el Rally Dakar + Seguir en









Los pilotos argentinos de la competencia más extrema del mundo ganaron etapas en diferentes categorías y el joven representante de la Fórmula 1 reaccionó en las redes sociales.

El automovilismo argentino hizo historia otra vez en el Rally Dakar, la competencia más difícil del mundo. Este domingo, en la etapa 7, tres argentinos terminaron primeros en distintas categorías. Entre ellos, dos son hermanos: Kevin y Luciano Benavides. Tras este hito, Franco Colapinto reaccionó en las redes sociales.

Luciano se impuso en la séptima etapa dentro de la categoría motos, mientras que minutos más tarde Kevin hizo lo propio en la divisional Challenger de autos. El doble triunfo familiar marcó un hito inédito en la historia de la competencia más exigente del rally mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2010428560448880934&partner=&hide_thread=false Historic day for Argentina! #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/cfKcUPKIUI — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2026 Entre las felicitaciones más destacas estuvo la del piloto de Fórmula 1. “Qué bestias ustedes dos, no cualquier familia mete doble P1”, escribió Colapinto, antes de cerrar con un guiño cargado de humor: “Lindos genes les tocaron”. El comentario fue celebrado por los fanáticos y por los propios protagonistas, que compartieron el mensaje como parte del festejo.