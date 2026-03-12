Max Verstappen volvió a criticar a la Fórmula 1 por el cambio de reglamento y comparó a los autos con un videojuego

El piloto neerlandés es la máxima figura en la actualidad de la competencia. El Overtake Mode y los adelantamientos artificiales, el centro de las críticas tras la primera carrera de la temporada.

La Fórmula 1 implementó el paquete de cambios técnicos y reglamentarios más grande de su historia para la temporada 2026, con la promesa de solucionar las carreras estáticas y la amplia diferencia en los monoplazas de las escuderías. Sin embargo, tras el primer Gran Premio del año, los primeros reproches no tardaron en llegar. El piloto neerlandés, Max Verstappen (Red Bull), fue el encargado de expresar las críticas más duras contra la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y comparó la nueva sensación de conducción con estar jugando al Mario Kart.

En la rueda de prensa oficial de la FIA, en la previa del Gran Premio de China de este fin de semana, el piloto multicampeón fue consultado por la utilidad de los simuladores en la nueva era. “ He encontrado una solución más barata. Cambiar mi simulador con la Nintendo Switch con el Mario Kart. Se me dan bien los honguitos, pero los caparazones azules, no tanto” , respondió Verstappen.

Esta no es la primera vez que Verstappen compara la F1 con el mítico videojuego. "Adelantas en una recta y luego quizá te vuelvan a adelantar... Yo tengo la suerte de que tengo mejor velocidad en curva, así que no podían volver a atacarme . Pero en la zona media sí que pasaron cosas raras, tipo Mario Kart" , había dicho tras su actuación en GP de Australia.

Las críticas de Max Verstappen no apuntaron únicamente a la tecnología de los autos actuales de Formula 1 , sino también al formato general de la categoría. El piloto neerlandés reveló que mantiene conversaciones con la FIA y con Formula One Management (FOM) para intentar corregir algunos aspectos del reglamento que hoy generan malestar entre los pilotos. "Estamos trabajando hacia algo que espero que mejore todo”, admitió al respecto.

Consultado sobre su continuidad en la máxima categoría, Verstappen también respondió a declaraciones del CEO de la F1, Stefano Domenicali , quien recientemente descartó una posible salida anticipada del tricampeón mundial. El neerlandés buscó llevar tranquilidad, aunque dejó entrever cierto desgaste con el presente de la categoría: “No quiero irme, no realmente. Ojalá me pueda divertir algo más, sin duda”.

mario kart El "hongo de Mario Kart", la referencia de los pilotos sobre el modo Over Take.

En este escenario, el piloto de Red Bull profundizó sobre los inconvenientes que sufrió durante el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde cuestiones técnicas como la gestión de la batería y el fenómeno de graining condicionaron su rendimiento en pista.

“Hay un par de soluciones simples, pero las tiene que autorizar la FIA, sobre todo lo de la batería, porque empezar la carrera con el 0% de batería no es divertido. Es bastante peligroso. Así que estamos hablando con la FIA para ver qué podemos hacer. Como se pudo ver, casi tuvimos un gran accidente. Parte de ello dependía de la batería, otro del Anti Stall, pero había una gran diferencia. No era el único coche que tenía un 0% de batería y esto es algo que se puede cambiar fácilmente”, afirmó.

La preocupación de la F1 por la participación de Max Verstappen en otras carreras

Aunque aclaró que no planea abandonar la F1, Verstappen reconoció que en paralelo está encontrando nuevos estímulos en otras disciplinas del automovilismo, particularmente en el mundo de la resistencia. “Espero ir a Nürburgring, Spa en un futuro, Le Mans... estoy combinando otras actividades divertidas y tengo otras distracciones positivas. Pero también es conflictivo: no disfruto del coche, pero sí de trabajar con el equipo y del departamento de motores", detalló.

russell formula 1 2026 mercedes

“El placer no está relacionado realmente con la velocidad, porque aquí es un circuito rápido y no es el mayor placer. El ambiente es distinto, cómo trabajas con la gente, quizá las otras carreras sean más de la vieja escuela, con menos política, y eso es lo que disfruto”, relató sobre su sentimiento a la F1 actual..

En ese contexto, Verstappen confirmó que participará en las 24 Horas de Nürburgring, una de las pruebas de resistencia más exigentes del calendario internacional. “Competiré allí porque es una de las mejores carreras del mundo. El coche con el que voy a competir es la velocidad perfecta. Si vas más rápido en algunos puntos allí es más peligroso. Muchos amigos han pilotado allí y dicen que es la mejor experiencia, y a mí me gusta pilotar otro tipo de coches también", justificó.

En este sentido, sentenció: “Me gustaría poder divertirme más aquí, pero también estoy muy contento porque el equipo me deja hacer estas otras actividades. Si algo sucede con el calendario, evaluaré qué es posible (si puede hacer más test con el GT3). Quiero hacer todas las carreras grandes de resistencia. Es algo que hacía mi padre cuando era niño. No necesito solo ser piloto de F1, puedo hacer otras cosas".