Messi erró un penal en la derrota de Inter Miami ante Charlotte en la MLS







Un penal fallado por el astro argentino abrió el camino para que Charlotte FC se impusiera 3-0 y Toklomati firmara un hat trick decisivo en la MLS.

Lionel Messi falló un penal clave y Charlotte FC aprovechó la oportunidad para abrir el marcador.

El regreso de Lionel Messi como titular con Inter Miami terminó en una noche complicada. En el Bank of America Stadium, el equipo cayó 3-0 ante Charlotte FC, en un partido que se quebró con un penal fallado por el capitán argentino y que en la jugada siguiente terminó en el primer gol del rival.

Messi erró un penal y el rival golpeó de inmediato A los 30 minutos del primer tiempo, Messi tuvo la chance de abrir el resultado desde los doce pasos. Tras una falta sobre él dentro del área, el árbitro sancionó penal y el rosarino decidió ejecutar picando la pelota al centro del arco. Sin embargo, el arquero de Charlotte, Kristijan Kahlina, se quedó en el medio y contuvo el disparo. Inmediatamente después, el israelí Idan Toklomati aprovechó un despeje y definió para marcar el 1-0.

messi penal El penal errado por Lionel Messi.

A pesar de los intentos del equipo de Javier Mascherano, Charlotte comenzó a adueñarse del trámite, con Wilfried Zaha liderando las jugadas ofensivas. El inicio del segundo tiempo confirmó la dificultad de Miami: Toklomati marcó su segundo gol tras un centro preciso de Brandt Bronico, y el equipo visitante controló el partido con comodidad, limitando a Messi y a sus compañeros a llegadas aisladas.

La expulsión de Avilés y el hat trick de Toklomati A los 78 minutos, el ex Racing, Tomás Avilés fue expulsado por segunda amarilla, dejando a Inter Miami con diez hombres. Charlotte aprovechó la ventaja y generó un penal que Toklomati ejecutó con éxito para completar su hat trick, sellando el 3-0 y consolidando la novena victoria consecutiva del equipo visitante en la MLS, un récord absoluto para la liga.

20250914t032908z_629876608_mt1usatoday27079587_rtrmadp_3_mls-inter-miami-cf-at-charlotte-fc2635_re Con esta derrota, Inter Miami cayó al séptimo puesto en la Conferencia Este, con cuatro partidos menos que el líder, mientras que Charlotte se mantiene en la tercera posición y atraviesa un gran momento a pesar de la suspensión de su entrenador Dean Smith. La frustración de Messi simbolizó la noche adversa de las Garzas, marcada por oportunidades perdidas y un rival que supo capitalizar cada error.