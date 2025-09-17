Con un gol y asistencia de Messi, el Inter Miami ganó por 3-1 y entró a zona de Playoffs







El equipo del astro argentino está quinto en la Conferencia Este, con 49 puntos, y cerca de asegurarse un lugar en la próxima fase de la liga estadounidense.

El Inter Miami derrotó a Seattle Sounders por 3 a 1 al término del partido que disputaron anoche, en el Chase Stadium, por la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Los goles del local fueron convertidos por el defensor Jordi Alba, a los 11 minutos de la primera parte, el astro argentino Lionel Messi en 40 minutos y el lateral Ian Fray, a los seis minutos del complemento, mientras que para la visita descontó el volante Obed Vargas, en 23 minutos.

Con el triunfo, el elenco dirigido por Javier Mascherano alcanzó la quinta posición de la Conferencia Este, con 49 puntos, mientras que Seattle es cuarto en la zona Oeste, con cuatro unidades menos.

En la próxima fecha, las “Garzas” deberán recibir al DC United el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:30 horas (horario argentino), mientras que la visita jugará contra Austin FC, el domingo 21 a las 20:00 horas, como visitante.

El primer gol del partido llegó a los 11 minutos, con una recuperación y posterior pase filtrado hacia la izquierda de Messi, para la subida a toda velocidad de Jordi Alba, quien controló y sacó un remate bajo y cruzado, para el 1-0.

Fecha 27.

Inter Miami 3 – 1 Seattle Sounders.

Estadio: Chase Stadium.

Árbitro: Guido Gonzales Jr. (Estados Unidos).

VAR: Ramy Touchan (Estados Unidos).

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Seattle Sounders: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Yeimar Gómez Andrade, Kee Kim, Nouhou Tolo; Cristian Roldán, Obed Vargas; Paul Rothrock, Jesus Ferreira, Georgi Minoungou; Osaze de Rosario. DT: Brian Schmetzer.

Goles en el primer tiempo: 11m. Jordi Alba (I), 40m. Lionel Messi (I).

Goles en el segundo tiempo: 6m. Ian Fray (I); 23m. Obed Vargas (S).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Jackson Ragen por Yeimar Gómez Andrade (S) y Albert Rusnak por Paul Rothnock (S), 15m. Snyder Brunell por Cristian Roldán (S) y Jordan Morris por Osaze de Rosario (S); 21m. Marcelo Weigandt por Ian Fray (I), 36m. Mateo Silvetti por Tadeo Allende (I); 40m. Daniel Musovski por Jesus Ferreira (I).