Se cumplen 25 años del histórico día que Lionel Messi llegó a Barcelona

Un día como hoy pero del año 2000 se dio el arribo del astro rosarino a la capital de Cataluña, donde luego se convertiría en el mejor futbolista del mundo, ídolo y leyenda.

Sin que nadie lo sepa, la historia del fútbol argentino y mundial cambió el 17 de septiembre de 2000 : aquel día, siendo un niño de 13 años, Lionel Messi llegó a Barcelona, España, para probarse y fichar por el club catalán.

Hoy, a 25 años, se recuerda ese día histórico. Un Messi pre adolecente, y con problemas de desarrollo, arribó a la capital de Cataluña junto a su padre Jorge en búsqueda de su sueño: convertirse en jugador de fútbol profesional.

Leo llegó a media mañana al aeropuerto de El Prat procedente de Buenos Aires con dos billetes pagados por Josep Maria Minguella , por entonces dirigente del Barcelona que fue la pieza clave.

Minguella supo de él "por Juan José Mateos, un abogado argentino que vivía en Barcelona y me llamó hablándome de él, que con solo 12 años era una maravilla" .

Enfrascado en asuntos varios con el entonces recién proclamado presidente Gaspart, discutiendo el futuro de Rivaldo principalmente, el representante se tomó el tema Messi "como algo personal. La verdad es que no le di mucha importancia hasta que Mateos me dio unos vídeos y vi que sí, que era algo fuera de lo normal y pensé que podíamos hacer algo".

Lo que hizo Minguella fue pagar los pasajes de avión y la estadía en un hotel de calidad media en el centro de Barcelona, "en la plaza Universidad" porque en aquel momento "el club ni tenía presupuesto para el futbol base ni se ocupaba de un niño de 13 años que nadie conocía. Aceptaron hacerle unas pruebas, sí, pero sin ningún compromiso".

No fue una entrada fácil para Messi al presentarse en los campos de entrenamiento. Minguella recordó que "el comienzo no fue lo que se dice coser y cantar".

El directivo catalán rememoró que la estatura de Messi no llegaba a 1.50 metros y su constitución física, endeble, provocó algunos comentarios jocosos. "Se mezclaban los que quedaban rendidos a su calidad con los que decían que no tenía físico, que cualquier defensa le rompería en mil pedazos y que era una aventura sin recorrido".

Aquella apuesta de Josep Maria Minguella, personaje de indiscutible trascendencia en la historia del Barcelona, resultó ser la mejor que pudo soñarse. "Sí, claro que le vi algo diferente... Pero no nos engañemos, con 13 años no podíamos pensar todo lo que vino después".

Tras dos meses "llegaron su madre y sus hermanos. Sí, también les pagué yo los billetes y el alojamiento para todos en el hotel Rallie, que hay cerca del Camp Nou porque ya estaba entrenando y había convencido, por fin, a Carles Rexach”, rememoró Minguella.

Rexach era un histórico del FC Barcelona, que fue jugador por casi 20 años y dirigía al equipo como entrenador. Como hombre de peso y con poder de decisión, una vez que lo vió jugar a Lionel Messi no dudó en ofrecerle un contrato. Tal fue su apuro que se lo escribió en una servilleta.

"En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas", rezaba aquel documento histórico, el primer contrato de Messi con el Barcelona.

Más de dos décadas después, Messi terminó su vínculo contractual con el Barça en 2021 y se despidió con el récord de 782 partidos oficiales disputados con la camiseta blaugrana y como máximo goleador de la historia del club con 674 goles. Además, logró ganar la increíble cantidad de 35 títulos.