El origen del 43 de Franco Colapinto: el motivo detrás del número que identifica al piloto de Alpine en la Fórmula 1

Aníbal Colapinto, padre del piloto argentino, explicó el significado personal que tiene el dorsal que su hijo mantiene desde su llegada a la máxima categoría.

El padre de Franco, Aníbal Colapinto, contó por qué el pilarense de Alpine lleva el 43. Alpine

A las puertas de su tercera temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto encara 2026 con expectativas renovadas. Tras sumar sus primeras experiencias como titular en Williams y luego en Alpine, el piloto de Pilar apunta a un año clave para afianzarse en la elite del automovilismo, en un contexto de importantes cambios técnicos en los monoplazas.

Más allá de las novedades deportivas, hay un detalle que se mantiene intacto: el número 43 que luce en su auto. Ese dorsal, que ya se volvió una marca registrada del argentino, tiene una historia íntima que fue revelada por su padre, Aníbal Colapinto, en una reciente entrevista.

Una elección cargada de simbolismo En diálogo con el periodista David Perogil, Aníbal Colapinto confesó el orgullo que siente por la decisión de su hijo. “Para mí es una alegría enorme que, sin que yo le diga nada, haya elegido el mismo número que me gustaba a mí”, explicó. Luego detalló el motivo: su número preferido siempre fue el 7, pero cuando competía no pudo usarlo. “La forma de representarlo fue el 43, porque 4 más 3 da 7”, señaló.

El padre del piloto remarcó que jamás influyó en la elección. Incluso, contó que no sabía qué dorsal utilizaría Franco hasta que, antes de un viaje a Italia, recibió una llamada inesperada. "Me dijo que tenía una sorpresa. Cuando le pregunté qué número había elegido, me respondió: 'Viejo, vamos con el 43'", recordó con emoción.

Para Aníbal Colapinto, el impacto de su hijo va más allá de las pistas. Relató que una seguidora le escribió para contarle que, gracias a las carreras de Franco, su familia volvió a reunirse los domingos frente al televisor. “Eso me llena de orgullo. Franco une generaciones”, afirmó.