María Becerra compartió un video de cómo fue su encuentro con Tom Cruise en la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La artista argentina publicó un emotivo minidocumental de más de diez minutos con material inédito de su paso por la final.

Tom Cruise y María Becerra coincidieron en la final del Mundial 2026.

A días de terminado el Mundial 2026, que tuvo a la Argentina como uno de los finalistas, María Becerra compartió un vistazo al detrás de escena de lo que fue su presentación para interpretar el Himno Nacional Argentino en el evento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La artista argentina publicó un emotivo minidocumental de más de diez minutos con material inédito de aquella jornada histórica, donde mostró no solo la intimidad de entonar el himno sino también un cruce estelar que paralizó las redes sociales: la visita de Tom Cruise.

María Becerra y su encuentro con Tom Cruise Faltaban apenas minutos para que la cantante subiera al escenario principal cuando la puerta de su camarín se abrió sorpresivamente. El protagonista de la saga Misión Imposible, quien asistió como invitado especial a la final, ingresó al espacio privado de la artista para felicitarla personalmente por su participación.

María, visiblemente emocionada por la presencia del actor estadounidense, se levantó de inmediato para saludarlo. “Mucho gusto en conocerte”, le expresó el actor con calidez antes de lanzar un divertido comentario sobre el intenso calor del lugar, logrando distender los nervios previos al show. Tras el breve diálogo, inmortalizaron el momento con una fotografía que rápidamente se volvió viral a nivel internacional.

Más allá del encuentro con Cruise, el documental recorre paso a paso el hito más importante en la carrera de la "Nena de Argentina". El video muestra desde la conmoción inicial al enterarse de que sería la voz del himno en el partido decisivo, hasta el respaldo incondicional de su familia y equipo de trabajo en los momentos de mayor tensión.

El material ya acumula cientos de miles de reproducciones en YouTube y reconfirma el impacto global de la música argentina en los escenarios más influyentes del mundo.