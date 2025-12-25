El mejor regalo de Navidad para los fanáticos del fútbol: la historia del Boxing Day + Seguir en









Esta apasionante jornada se mezcla con las Fiestas, lo que le da un condimento extra al fútbol en fechas de descanso.

Las Fiestas se combinan con el deporte en una de las jornadas más especiales del Reino Unido. Getty Images

El fútbol y la Navidad tienen una relación mucho más amplia de la que parece. Y no es por la clásica imagen de regalar una pelota o una camiseta. Más precisamente en Inglaterra, donde nació este deporte, los jugadores toman un protagonismo especial dentro de un marco festivo que, lejos de ser cuestionado, forma parte de la tradición.

El Boxing Day es una costumbre propia del Reino Unido y la Premier League es su mayor exponente. La liga más poderosa del mundo tiene una celebración particular que, aunque se aleja del espíritu navideño tradicional en otros países, resulta tan importante como el arbolito, los regalos o Papá Noel con sus renos.

Boxing Day John Early Muchos fanáticos esperan durante todo el año este particular día. John Early Una fecha singular para el fútbol: de qué trata el Boxing Day en Inglaterra Cada 26 de diciembre es un día especial para el fútbol inglés. Los fanáticos lo esperan con ansiedad, mientras que los futbolistas no siempre lo viven de la misma manera. Muchos jugadores extranjeros no están acostumbrados a competir en estas fechas, ya que en sus países suelen tener vacaciones o prefieren pasar la Navidad junto a sus familias.

Su traducción literal es “el día de la caja” y, si bien no tiene un origen único, el más aceptado se remonta a la época feudal. Luego de la Navidad, los nobles aprovechaban el clima festivo para entregar regalos a sus sirvientes, muchas veces en forma de cajas con comida sobrante de los banquetes, como gesto de agradecimiento.

En ese contexto, el vínculo con el fútbol aparece recién en 1860. El Sheffield FC, el club más antiguo del mundo, disputó su primer partido oficial ante el Hallam FC un 26 de diciembre. Ese encuentro, considerado el primer partido entre clubes de la historia, es otro de los motivos que explican por qué esta fecha quedó asociada al fútbol inglés.

Qué partido se disputará este Boxing Day Hasta 1950, los partidos se jugaban el 25 y el 26 de diciembre, pero con el objetivo de darle mayor descanso a los jugadores, la actividad quedó concentrada únicamente el día posterior a la Navidad. De manera llamativa, el Boxing Day de 2025 tendrá una particularidad. Solo se llevará a cabo un encuentro y será en Old Trafford. El Manchester United recibirá al Newcastle desde las 17 horas de Argentina. Será el Boxing Day con menos partidos desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora, la menor cantidad registrada había sido en 1981, cuando se disputaron dos juegos, y en esta ocasión la decisión estará vinculada a cuestiones relacionadas con los derechos televisivos en el Reino Unido.

