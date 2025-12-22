La insólita historia de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes con dos grandes del fútbol argentino + Seguir en









El duro momento que vivieron los supervivientes del accidente aéreo, en el cuál encontraron una pequeña alegría gracias al fútbol.

La tragedia de Los Andes es uno de los hechos que aún deja impactado al mundo, pese a que hayan pasado varios años. Es un suceso que dejó una marca profunda en sus protagonistas y conmovió a todos los que se detuvieron a escuchar su historia, en la que, en medio del terrible momento que atravesaban, el fútbol apareció como un refugio inesperado.

En 1972, un grupo de rugbiers quedó varado tras un accidente aéreo en la cordillera y tuvo que resistir durante más de dos meses en condiciones extremas. Dentro de ese sufrimiento, hubo una historia poco comentada que los vinculó con el deporte más popular de Argentina.

Alfredo Delgado Salaverri y Roberto Canessa fueron dos de los sobrevivientes que tuvieron la oportunidad de contar cómo el fútbol argentino fue una ayuda durante la dura espera por el rescate. Contaban con una radio a transistores, que era clave para saber cómo avanzaba la búsqueda.

Como funcionaba a batería, debían racionar su uso para no agotar las pilas. Dentro de ese cuidado de la poca energía restante, hubo dos ocasiones en las que la utilizaron para distraerse y olvidar por un momento el frío infierno que atravesaban: una para escuchar la pelea entre Carlos Monzón y Bennie Briscoe, y la otra para sintonizar una final del fútbol argentino entre River y San Lorenzo de Almagro.

En la cancha de Vélez, el Ciclón dirigido por Juan Carlos Lorenzo derrotó a los Millonarios y se consagró bicampeón por primera vez en el profesionalismo, con la obtención del Metropolitano de 1972. Además, lo hizo de manera invicta, ya que ganó 11 encuentros y empató tres.

El festejo de los uruguayos por San Lorenzo Los sobrevivientes escucharon este apasionante choque del fútbol argentino de una forma muy particular: sintonizaban tres minutos del partido cada 15 minutos. De esta manera, la emoción de los relatos de José María Muñoz los llevó a escuchar completo el tiempo suplementario, algo arriesgado por el consumo de batería, pero que los ayudó a sobrellevar su complicada situación. "Teníamos a un compañero, Pedro Alcorta, que estuvo radicado en Argentina mucho tiempo", contó Delgado, quien también remarcó que eso lo convirtió en fanático del Ciclón de Boedo. "Cuando terminó el partido dio una vuelta olímpica alrededor del avión. Casi todos nos quedamos tristes porque esa tarde hacíamos fuerza por River", sentenció el sobreviviente, sumando una historia de color más a uno de los relatos más crudos que existen.

