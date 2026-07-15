El método Thomas Tuchel: el DT de Inglaterra reveló su secreto para evitar el estrés en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El director técnico del conjunto inglés quiso trasmitir tranquilidad en la previa de la semifinal ante Argentina y aseguró que no siente presión por la carga de 60 años sin títulos de Inglaterra.

El DT de Inglaterra reveló su secreto para evitar el estrés en el Mundial 2026 @anpic

En el entrenador de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró en la conferencia de prensa previa a la semifinal contra la Argentina, un partido lleno de historia, drama y presión, que se relaja al reconectar con su niño interior.

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“A veces simplemente te subes a una bicicleta y luego solo necesitas un estacionamiento grande, un helado en la mano durante 15 minutos en la bicicleta y entonces te sientes como si tuvieras 15 años", comentó el alemán Tuchel horas antes del clásico.

"Disfrutas tu tarde en una cálida noche de verano durante 15 minutos con el helado y reconectas con la belleza de esa sensación que todos llevamos dentro y que, a veces, es todo lo que hace falta", agregó al respecto el DT.

El entrenador alemán fue contratado en 2024 y se le encomendó la responsabilidad de lograr el primer gran trofeo de Inglaterra desde la Copa del Mundo que organizó en 1966. Ahora, está a una victoria de conducir al equipo a su segunda final de un Mundial.

“Puedo decirles que me alimenta y me hace sentir vivo. Me encanta tanto que me da energía todos los días”, expresó al respecto.

Por último, Tuchel fue consultado sobre poner fin a la sequía de títulos de Inglaterra de 60 años. “No siento la carga”, afirmó. “Sientes la tensión y estaré nervioso y, por supuesto, eso es normal. Pero no siento ninguna carga”, concluyó.