Cómo le fue a Inglaterra en el Mundial 2026: resultados y goles antes de enfrentarse a la Argentina en semifinales

Hoy el conjunto europeo se medirá con Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la gran final del 19 de julio.

Inglaterra terminó en el primer puesto del Grupo L, tras vencer a Croacia y Panamá, y empatar con Ghana.

Hoy Argentina enfrenta a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la semifinal del Mundial 2026 . El partido definirá un lugar en la gran final del 19 de julio, donde el rival será España .

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La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar a Suiza por 3-1 en los cuartos de final, mientras que el conjunto inglés avanzó tras vencer a Noruega por 2-1 .

Inglaterra comenzó su participación en el Mundial con una victoria por 4-2 frente a Croacia , en un partido que dejó en claro el poder ofensivo del conjunto europeo. El equipo tomó el control desde el inicio y construyó una ventaja importante gracias a los goles de Harry Kane , Bukayo Saka , Jude Bellingham y Phil Foden .

Jude Bellingham, la figura de la Selección inglesa en el duelo ante la Selección argentina.

En la segunda fecha llegó un encuentro mucho más cerrado, en el que igualó sin goles frente a Ghana y dejó la clasificación abierta para la última jornada.

El equipo selló su pase a la siguiente ronda con un triunfo por 2-0 sobre Panamá con tantos de Harry Kane y Cole Palmer , que sentenciaron la victoria y aseguraron el primer puesto del Grupo L con siete puntos.

Ya en los 16avos de final, enfrentaron a República Democrática del Congo en un duelo que resultó más complicado de lo esperado. Los europeos comenzaron en ventaja gracias a un gol de Harry Kane, pero el seleccionado africano alcanzó el empate durante el segundo tiempo.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, Jude Bellingham apareció en los minutos finales para marcar el 2-1 definitivo.

En los octavos se encontró con México. Inglaterra logró imponerse por 3-2 en uno de los encuentros más atractivos de la fase eliminatoria. Harry Kane abrió el marcador, los mexicanos reaccionaron y dieron pelea durante gran parte del partido, pero Bukayo Saka y Phil Foden sellaron el pase a cuartos.

El pase de Inglaterra a la semifinal

En los cuartos de final, Inglaterra se enfrentó Noruega. El encuentro, disputado en Miami, se definió en los últimos minutos del alargue.

El conjunto noruego golpeó primero con gol de Andreas Schjelderup y logró ponerse en ventaja, complicando a un seleccionado inglés que durante gran parte del partido tuvo la iniciativa. La igualdad llegó en el complemento del primer tiempo a través de Jude Bellingham.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia una definición por penales, los Tres Leones encontraron el tanto de la clasificación con Bellingham nuevamente, que apareció dentro del área para convertir el 2-1 definitivo y aseguró el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, sede y árbitro

Hoy Argentina se enfrentará con Inglaterra a las 16:00 (hora Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar un duro desafío ante Suiza. Tras abrir el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, los europeos lograron empatar y el partido se definió en el alargue.

La Selección reaccionó en los minutos finales con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para clasificar a la próxima instancia.

Antes del cruce, el conjunto nacional había enfrentado a Egipto donde, luego de quedar abajo 2-0 en el primer tiempo, protagonizó una remontada histórica con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Inglaterra, por su parte, en los 16avos de final venció 2-1 a RD Congo, luego eliminó a México en los octavos de final y, en los cuartos, dejó afuera a Noruega tras imponerse por 2-1 con doblete de Jude Bellingham.

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.

La FIFA designó como árbitro al estadounidense Ismail Elfath y estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El cuarto juez será el italiano Maurizio Mariani, mientras que el titular de reserva será Daniele Bindoni.