Por qué recomiendan usar dorado durante el partido de Argentina contra Inglaterra por la semifinal

Los astrólogos sostienen que este color simboliza la energía solar, la confianza, la fortaleza y el éxito en momentos decisivos.

Hoy Argentina enfrenta a Inglaterra e n el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la semifinal del Mundial 2026 . El partido definirá un lugar en la gran final del 19 de julio, donde el rival será España .

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El equipo de Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar a Suiza por 3-1 en los cuartos de final, mientras que el conjunto inglés avanzó tras vencer a Noruega por 2-1 .

En la previa del encuentro, comenzaron a aparecer distintas recomendaciones vinculadas con la astrología y el esoterismo para atraer la buena suerte . Una de las que más repercusión tuvo en las redes sociales es la de llevar algún elemento de color dorado .

Quienes siguen estas prácticas sostienen que este color simboliza la fuerza , la confianza y la energía positiva , por lo que muchos decidieron incorporarlo como un amuleto para acompañar a la Selección .

Dentro del tarotismo y de distintas corrientes esotéricas, el dorado ocupa un lugar especial. Se lo relaciona con la prosperidad , la claridad mental, el crecimiento personal y la posibilidad de alcanzar nuestros objetivos .

Con gol de Alexis Mac Allister, Argentina le gana 1-0 a Suiza en Kansas.

Los especialistas en el tema consideran que utilizar un objeto de ese color en momentos importantes ayuda a representar la confianza, la determinación y la intención de atraer resultados positivos.

Esta interpretación también se apoya en la asociación del dorado con la energía del Sol, considerado un símbolo de vitalidad, liderazgo y éxito. En la astrología, representa la identidad, la fuerza interior, la creatividad y la capacidad de sobresalir frente a grandes desafíos.

Los profesionales aclaran que no se trata de un ritual capaz de modificar el resultado, sino que la recomendación apunta a utilizar un objeto que funcione como un recordatorio de buenas intenciones, tanto para quien lo lleva como para acompañar a la Selección argentina.

Por esa razón, muchos hinchas eligen sumar pequeños accesorios dorados a sus cábalas. No hace falta vestir una prenda completamente de ese color: según esta creencia, alcanza con incorporar algún elemento sencillo que represente esa energía.

Entre los objetos más recomendados aparecen una cadena o una medalla dorada, un anillo, una pulsera, un llavero guardado en el bolsillo o incluso una cinta colocada junto a la camiseta.

Lionel Messi habló sobre el triunfo de la Seleccion argentina ante Egipto por los octavos del Mundial 2026.

Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, sede y árbitro

Hoy Argentina se enfrentará con Inglaterra a las 16:00 (hora Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar un duro desafío ante Suiza. Tras abrir el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, los europeos lograron empatar y el partido se definió en el alargue.

La Selección reaccionó en los minutos finales con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para clasificar a la próxima instancia.

Antes del cruce, el conjunto nacional había enfrentado a Egipto donde, luego de quedar abajo 2-0 en el primer tiempo, protagonizó una remontada histórica con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Inglaterra, por su parte, en los 16avos de final venció 2-1 a RD Congo, luego eliminó a México en los octavos de final y, en los cuartos, dejó afuera a Noruega tras imponerse por 2-1 con doblete de Jude Bellingham.

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.

La FIFA designó como árbitro al estadounidense Ismail Elfath y estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El cuarto juez será el italiano Maurizio Mariani, mientras que el titular de reserva será Daniele Bindoni.