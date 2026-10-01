Vuelve el MotoGP a Buenos Aires: cuánto cuestan las entradas y por dónde comprarlas + Agregar ámbito en









En abril del año que viene la máxima categoría del motociclismo volverá a la capital del país, después de 28 años, y ya se lanzaron los tickets para ir a ver la carrera.

La foto oficial del Gran Premio de Buenos Aires en MotoGP. MotoGP

Luego de varios meses de obras, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez va a estar apto para el próximo Gran Premio de MotoGP, que se desarrollará en Argentina desde el 9 al 11 de abril de 2027. Ante esta situación de ansiedad por los fanáticos de la categoría, el ente ya puso disponible las entradas para el evento con una preventa exclusiva entre el 1 y el 7 de octubre, mientras que el jueves 8 estará disponible la venta general.

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La gran cantidad de demanda para adquirir las entradas, recordando que la última vez que se disputó en Buenos Aires fue en 1999, hizo que el precio de las mismas se eleven demasiado y se vuelva complicado para una gran parte de los argentinos sacar en zonas con buena visibilidad.

Vuelve el MotoGP a Buenos Aires, tras 28 años. Eurosport Según publicó el sitio web oficial para comprarlas, Tickets.motogp.com y la página oficial de MotoGP, el valor mínimo parte de los $194.520, para una de las partes finales de la recta principal denominada “Tribuna Accesible”, mientras que la más cara está en $5.349.300, para el acceso al “Apex Club Elite”.

Además de poder ver el MotoGP, también se podrán observar las categorías nacionales, el Moto2 y el Moto3, justamente esta última en donde corre el argentino Valentín Perrone, por lo que el precio de las entradas justificará tener un fin de semana con mucha acción.

Las obras en el Autódromo Gálvez, en la recta final. Ciudad de Buenos Aires Otro de los datos importantes a tener en cuenta es que estos precios tendrán mucha similitud a los de la Fórmula 1 si es que regresa al país en el futuro, aunque por acuerdos comerciales y por el paso del tiempo, el valor probablemente aumente el doble, o más, que en el motociclismo.

Los precios de todas las tribunas Las zonas de entradas para la fecha en Buenos Aires. Zona Paddock (6) Apex Club (Hospitality): $4.538.800

(7) Apex Club Elite (Hospitality):$5.349.300 Zona Largada (1) Tribuna Accesible: $194.520

(2) Plateas 1 y 2: $648.400

(3) Platea Techada: $891.550

(4) Tribunas 5 a 10: $486.300

(5) Tribunas T1: $486.300 Zona Curvas 1, 2 y 3 (8) Hospitality Club 360: $3.404.100

(9) Grada 3: $421.460 Zona Velocidad (10) Tribunas T13: $567.350

(11) Talud 1, 2 y 3: $243.150 Zona Desenlace (12) Tribunas 1 a 4: $437.670 Cómo impacta económicamente la fecha del MotoGP en la Ciudad de Buenos Aires La última vez que un Gran Premio de MotoGP se disputó en Buenos Aires fue en 1999, mientras que en Argentina se siguió corriendo a partir de 2014 en el circuito de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, hasta el año pasado. Con este cambio de provincia, los fanáticos de la disciplina que se concentran en la capital tendrán más oportunidades de asistir y, por ende, habrá una mayor venta de entradas. La máxima categoría del motociclismo vuelve a la capital argentina. Prensa Grupo OSD Ante esta situación, Valentín Díaz Gilligan, presidente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, se mostró ansioso por la implementación de un nuevo deporte en PBA: "Las ciudades compiten cada vez más por este tipo de eventos, porque el impacto que tienen en término de turismo, de cantidad de visitantes y de gasto que se hace en cada una de las ciudades, es enorme", aseguró. Y agregó: "Tuve la posibilidad de estar en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Madrid hace un par de semanas y nos juntamos con el ayuntamiento, con la comunidad, quienes hicieron un estudio de impacto económico en la ciudad y les dio que era superior a 500 millones de dólares. Por supuesto MotoGP es un evento más chico, pero creemos que va a haber un gasto y un impacto en la Ciudad de Buenos Aires superior a los 150 millones de dólares", sentenció con Carburando Radio.