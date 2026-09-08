Comenzó la UEFA Champions League: el rendimiento de los argentinos

Enzo Fernández arrancó con el pie derecho, mientras que Lautaro no pudo superar al Real Madrid en la primera jornada de la Champions League.

La Champions League en su fase de liga comenzó este martes por la tarde con varios partidos en su haber y duelos entre equipos destacados para comenzar la agenda futbolera. En total, se jugaron seis partidos y la misma cantidad de argentinos participaron de la primera parte de la jornada de apertura.

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Asimismo, el miércoles miércoles la jornada continuará y el partido que se llevará todas las cámaras será el Liverpool contra el Atlético Madrid en Anfield, de los argentinos Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, que serán rivales en la primera fecha. Además, el jueves se dará el debut de Como de Italia, de Nicolás Paz y Máximo Perrone.

Alexis Mac Allister Vs. Julián Álvarez, el duelo de la jornada. Los argentinos más destacados La primera jornada la inauguró el Brujas contra el Aston Villa de Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, aunque este último no sumó minutos. En cambio, Buendía fue clave para el triunfo 3 a 2 de su equipo, marcando el segundo gol del encuentro.

¡GOL DE EMI BUENDÍA EN LA #CHAMPIONS! El argentino se vistió de 9, apareció por el medio del área y selló su tanto ante Brujas en la primera fecha de la fase liga del torneo.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/P5IRRdb6qJ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026 Más tarde, el partido protagonista de este martes entre el Real Madrid y el Inter, en el Santiago Bernabeu, se puso en marcha y las cámaras argentinas se fueron sobre Lautaro Martínez, a quien le preguntaron en conferencia de prensa sobre que opinaba de los comentario que hacían los hinchas sobre no aparecer en los partidos importantes. En demostración con eso, el “Toro” desestimó los comentarios y utilizó de justificación el último doblete que marcó el fin de semana contra el Napoli.

Una vez en el partido, el conjunto madrileño no se hizo de la posesión pero aprovechó los errores defensivos del Nerazzurri durante el primer tiempo. El 1 a 0 lo puso Kylian Mbappé, con un mal rechazo de Yann Bisseck, y el 2 a 0 lo marcó el uruguayo Federico Valverde, que fue a presionar al arquero Josep Martinez y solo tuvo que empujar la pelota para ampliar la ventaja. Ya en el segundo tiempo, y cerca de terminar el encuentro, Lautaro metió un gran centro atrás y asistió al brasileño Augusto para sentenciar el 2 a1 final.

ASISTENCIA DEL TORO Y DESCONTÓ EL INTER: Lautaro Martínez metió el buscapié y Carlos Augusto la empujó para marcar el 1-2 ante Real Madrid. ¡Hay partido!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/phjo7MTSkh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026 Por otro lado, uno de los partidos que más expectativas generaba era el duelo entre el Porto, de los argentinos Nehuén Pérez y Alan Varela, y el Manchester City, del flamante refuerzo Enzo Fernández. Si bien ambos jugadores del equipo portugues fueron titulares, el que más se destacó fue el exRiver. El mediocampista de 25 años se desmarcó dentro del área y mandó un centro preciso a la cabeza de Erling Haaland para poner el 1 a 0 en el segundo minuto del complemento. Finalmente, el noruego apareció en el tiempo agregado para concluir el 2 a 0. Además, Gerónimo Rulli fue suplente en los Cityzens. UNA CONEXIÓN QUE EMPIEZA A DARLE ALEGRÍAS AL CITY: centro de Enzo Fernández y cabezazo goleador de Haaland para el 1-0 de los Ciudadanos sobre Porto.



Mirá la #UCL en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/mUUwSCKSXL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2026 Por otra parte, el último argentino que tuvo participación en la Champions fue Valentín Gómez. El exVélez ingresó a los 61 minutos de la remontada de su Betis contra el Lille, en Francia. Comenzaron perdiendo 1 a 0, lo empataron y antes de que finalice la primera parte volvieron a ponerse en desventaja en el marcador. Una vez en el complemento Marc Bartra y Troy Parrot aparecieron para poner el 3 a 2 final y llevarse los primeros tres puntos de la temporada.