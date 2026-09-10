Jueves de Champions League: cómo le fue a los argentinos

La máxima competición europea a nivel clubes ya se puso en marcha y varios argentinos se destacaron en sus clubes con goles y asistencias. Conocé cuáles fueron.

Máximo Perrone y Lisandro Martínez fueron los goleadores argentinos en este jueves de Champions League.

La primera fecha de la UEFA Champions League se dio por terminada este jueves y varios argentinos se destacaron . Entre ellos, Lisandro Martínez marcó con el Manchester United y Máximo Perrone hizo lo mismo con el Como de Italia.

Además, varios argentinos más tuvieron una gran actuación en la primera jornada de la fase de liga. Paulo Dybala y Matías Soulé fueron titulares con la Roma, mientras que Nicolás Paz fue clave en el triunfo de su equipo contra el Leipzig de Martín Demichelis.

La Roma abrió la jornada internacional con Paulo Dybala y Matías Soulé de titulares, mientras que dejaron en el banco a Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Santiago Castro. A las 13.45 horas comenzó el encuentro contra el Fenerbahce, en Turquía, y lo hicieron con el pie derecho. A los 38 minutos Bryan Cristante recibió un pase de Donyell Malen en el borde del área y el italiano puso el 1 a 0 para irse con ventaja al entretiempo.

Nico Paz, el argentino que más participó en goles, en este jueves de Champions League.

Lamentablemente para los argentinos su equipo comenzó el segundo tiempo con un gran bajón a nivel grupal y Archie Brown puso el empate a los 47 minutos, con una delicada picadita ante el achique desesperado de Mile Svilar para sentenciar el 1 a 1. A pesar del empate final, Molina y Balerdi pudieron sumar minutos.

En uno de los partidos más llamativos de la jornada, el Leipzig de Martín Demichelis tuvo que viajar hasta Italia para enfrentarse al Como de Máximo Perrone y Nicolás Paz, este último de titular. Durante el primer tiempo el conjunto local se hizo fuerte y se fue al descanso con un cómodo 2 a 0 gracias a los goles de Martin Baturina y Anastasios Douvikas.

¡QUÉ PICADITA HERMOSA! Archie Brown se lució con un verdadero golazo en el Fenerbahce - Roma de la fecha 1 de la fase liga de la #ChampionsLeague . Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6s06zrlDMG

Una vez en el segundo tiempo, los argentinos se activaron: a los 54 minutos Nico Paz le puso un gran pase a Assane Diao para que marque el 3 a 0, aunque el equipo alemán no se achicó y descontó 4 minutos más tarde de la mano de Andrija Maksimovi. En busca de más asociaciones en la mitad de la cancha Cesc Fábregas metió a Perrone y el exVélez se encargó de sentenciar el partido. Recibió un pase de Paz, se metió dentro del área y puso el 4 a 1 final con un gran remate al palo inferior izquierdo del arquero rival.

¡GRAN CONEXIÓN ARGENTINA PARA CERRAR LA GOLEADA DEL COMO!



Nico Paz robó, asistió y Máximo Perrone definió con categoría para el 4-1 ante el Leipzig de Demichelis.



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Por último, el argentino que también tuvo una gran actuación fue Lisandro Martínez con el Manchester United. Los Diablos Rojos recibieron al Sabah de Azerbaiyán en Old Trafford, y sucedió lo que la mayoría pensaba: una goleada a la altura de las circunstancias.

Matheus Cunha, Bruno Fernandes y Benjamin Sesko fueron los goleadores en la primera parte para que el conjunto de Manchester se vaya tranquilo al vestuario. Pese a la superioridad que demostraron tan solo pudieron meter un gol más en el complemento: luego de varios rebotes y un error defensivo, el “Licha” Martínez solo tuvo que empujar la pelota hacia el arco rival para sentenciar el 4 a 0 final y devolverle la alegría a los hinchas ingleses.

¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #CHAMPIONSxESPN! Lisandro Martínez apareció con el olfato goleador de un delantero y la empujó para el 4-0 de Manchester United vs. Sabah.



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La próxima jornada de los argentinos

Luego de lo que fue esta primera jornada, la Roma de los cinco argentinos tendrá que jugar contra el Real Madrid el próximo miércoles 14 de octubre. El Como, por su parte, jugará frente al Feyenoord en Países Bajos, el mismo miércoles.

Lisandro Martínez y la garra argentina que le faltaba al United.

Por último, el Manchester United de Lisandro Martínez tendrá que viajar el martes 13 de octubre hasta Madrid para enfrentarse al Atlético de Julián Álvarez y compañía, en busca de seguir con el pie derecho en esta UEFA Champions League.