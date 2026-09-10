Un paseo costero de Santa Fe dejó de llamarse Néstor Kirchner y llevará el nombre de Lionel Messi

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad el cambio para un tramo de 1.500 metros. También autorizó la posible instalación de una estatua del futbolista.

Lionel Messi será homenajeado con un paseo costero que llevará su nombre en la ciudad de Santa Fe.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó por unanimidad que un sector de la costanera pase a llamarse “Paseo Costanera Lionel Messi ” . El espacio llevaba hasta ahora el nombre del expresidente Néstor Kirchner .

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La iniciativa fue presentada por la concejala de La Libertad Avanza Ana Cantiani , quien explicó que la propuesta surgió después de la consagración de la Selección argentina en el Mundial y tiene como objetivo homenajear al capitán del equipo nacional.

La legisladora también señaló que el cambio busca “despolitizar los espacios públicos” y reconocer a una figura que genera identificación entre los argentinos más allá de las diferencias partidarias.

La nueva denominación alcanzará a un tramo de aproximadamente 1.500 metros , comprendido entre el extremo sur de la avenida Moreau de Justo y la barranca que limita con la avenida Néstor Kirchner.

Dentro del área están incluidas las playas tradicionales de la Laguna Setúbal , además de las veredas, calzadas y otros sectores públicos ubicados sobre la costa. Una de las imágenes características del recorrido será el Puente Colgante , uno de los principales símbolos turísticos de la capital santafesina.

Aunque Lionel Messi nació en Rosario, su figura mantiene una fuerte identificación con toda la provincia de Santa Fe. El nuevo nombre busca incorporar ese vínculo a uno de los espacios recreativos y turísticos más transitados de la ciudad.

El tramo comprende 1.500 metros de la costanera y tendrá al Puente Colgante como una de sus principales postales.

El proyecto contempla una estatua de Lionel Messi

La ordenanza también habilita al municipio a realizar gestiones con empresas y organizaciones privadas para instalar una estatua u otra intervención artística dedicada al futbolista.

La obra todavía no fue definida y su concreción dependerá de los acuerdos que pueda alcanzar la administración municipal. La intención es que el futuro homenaje se integre al recorrido y se convierta en un nuevo atractivo para quienes visiten la costanera.

Además, el proyecto prevé la colocación de una placa en reconocimiento a Jorge Messi, fallecido el pasado 8 de agosto y mencionado como una figura de referencia para el capitán argentino.