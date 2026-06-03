El nuevo Mohamed Salah de la selección de Egipto para el Mundial 2026

Hamza Abdelkarim se proyecta como la futura estrella de la selección egipcia y su inclusión en la cita mundialista fue una sorpresa.

Hamza Abdelkarim, la apuesta de Egipto para el Mundial 2026 que brilla en las juveniles del Barcelona

En la previa de lo que es el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Hossam Hassan , el técnico de de Egipto, optó por convocar a la lista de 26 jugadores a un joven de la cantera del Barcelona que todavía no debutó en primera, pero que tiene un potencial para grandes cosas: Hamza Abdelkarim, quién ya sumó sus primeros minutos en la victoria amistosa contra Rusia, el 28 de junio.

El jugador de 18 años fue seguido de cerca en estos últimos meses buscando frescura y ritmo para el ataque de la selección. En lo que va de la temporada de juveniles, Abdelkarim jugó nueve partidos y convirtió seis goles. Además, la temporada pasada estuvo en el Al-Ahly, el equipo más grande de Egipto y el segundo que más trofeos internacionales tiene en el mundo, dueño de su pase. Su pisada en la primera del club no fue la esperada en cuanto a números, disputó nueve partidos y no convirtió ningún gol.

El Barcelona tendrá que decidir si se quedan o no con el primer egipcio de su historia, en la vuelta de lo que será su primera cita mundialista. Además de aportar rápidamente goles para el Juvenil A, brilló en la conquista del campeonato “División de Honor”, tras convertir un hat-trick de cabeza en el primer tiempo frente al Montecarlo, y la victoria posterior por 9 a 0 les aseguró la obtención del título.

Una vez finalizado el partido, Hamza se mostró orgulloso del equipo en redes sociales: “¡Campions! Orgulloso de este equipo. ¡Visca Barça!”, adjuntando imágenes de lo que fue logro del campeonato y mostrando una rápida adaptación, que para la prensa egipcia en su momento, parecía complicada.

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Hamza Abdulkarim espera por el Mundial 2026

Abdulkarim está sumando sus primeros minutos en la selección mayor y el pasado jueves 28 de junio, entró al minuto 86 reemplazando a Haissem Hassan en la victoria por 1 a contra Rusia. Además, este no será el único ensayo amistoso a la espera del certamen mundialista, sino que también enfrentarán a Brasil el sábado a las 19 horas, como una de las pruebas de fuego para ver como llegan parados.

En lo que respecta al Mundial, Egipto formará parte del Grupo G junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.