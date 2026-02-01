En el streaming, los “rescates” de títulos que quedaron en el olvido suelen generar segundas oportunidades inesperadas. Eso pasó con Netflix, que sumó una serie de drama y crimen de 2014 y la empujó al centro de la conversación, como si recién se estrenara.
Netflix revivió una serie cancelada hace 10 años y se convirtió en un éxito inmediato
Fue cancelada sin hacer ruido hace una década, pero su llegada al catálogo de Netflix la empujó al centro de la escena.
-
Para quienes les gusten las series de misterio: Netflix estrena un nuevo thriller que juega con la identidad y el engaño
-
Netflix sumó a su catálogo una serie que fue un éxito en todo el mundo y se convertirá en tu favorita
La clave está en su mezcla de conflicto social, misterio y tensión sostenida, con una historia corta que se ve de un tirón. Aunque en su momento no duró mucho en pantalla, ahora aparece como una de esas joyas que el público descubre tarde y convierte en tendencia.
De qué trata Red Road, la serie furor de Netflix
The Red Road cuenta la historia de Harold Jensen, un sheriff de un pueblo donde conviven, entre roces y heridas abiertas, la comunidad blanca y los integrantes de una tribu indígena que no tiene reconocimiento federal. Mientras intenta sostener la paz, también arrastra problemas personales que lo dejan al límite.
Cuando su esposa queda envuelta en una tragedia, la situación lo obliga a tomar una decisión incómoda: negociar con Phillip Kopus, un hombre peligroso de la tribu que busca hacer justicia a su manera. A partir de ese pacto, la serie se mueve entre lealtades cruzadas, secretos y una atmósfera oscura que no da respiro.
Netflix: tráiler de Red Road
Netflix: elenco de Red Road
-
Jason Momoa
Martin Henderson
Julianne Nicholson
Allie Gonino
Tamara Tunie
Kiowa Gordon
Annalise Basso
Lisa Bonet
Dejá tu comentario