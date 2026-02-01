Netflix revivió una serie cancelada hace 10 años y se convirtió en un éxito inmediato + Seguir en









Fue cancelada sin hacer ruido hace una década, pero su llegada al catálogo de Netflix la empujó al centro de la escena.

La serie que Netflix sumó al catálogo y volvió tendencia: un relato de tensión social y misterio que atrapa desde el primer capítulo. Netflix

En el streaming, los “rescates” de títulos que quedaron en el olvido suelen generar segundas oportunidades inesperadas. Eso pasó con Netflix, que sumó una serie de drama y crimen de 2014 y la empujó al centro de la conversación, como si recién se estrenara.

La clave está en su mezcla de conflicto social, misterio y tensión sostenida, con una historia corta que se ve de un tirón. Aunque en su momento no duró mucho en pantalla, ahora aparece como una de esas joyas que el público descubre tarde y convierte en tendencia.

the-red-road Una serie breve, oscura y con clima tenso, ideal para maratonear sin pausa. Foto: Netflix De qué trata Red Road, la serie furor de Netflix The Red Road cuenta la historia de Harold Jensen, un sheriff de un pueblo donde conviven, entre roces y heridas abiertas, la comunidad blanca y los integrantes de una tribu indígena que no tiene reconocimiento federal. Mientras intenta sostener la paz, también arrastra problemas personales que lo dejan al límite.

Cuando su esposa queda envuelta en una tragedia, la situación lo obliga a tomar una decisión incómoda: negociar con Phillip Kopus, un hombre peligroso de la tribu que busca hacer justicia a su manera. A partir de ese pacto, la serie se mueve entre lealtades cruzadas, secretos y una atmósfera oscura que no da respiro.

Martin Henderson

Julianne Nicholson

Allie Gonino

Tamara Tunie

Kiowa Gordon

Annalise Basso

Lisa Bonet

