¿Qué pasaría si las canciones de las películas, las series y los universos animados que forman parte de la infancia sonaran con el swing, la energía y la potencia de una gran orquesta de jazz? Eso es lo que propone La Pequeña Big Band, un espectáculo pensado para compartir en familia que lleva la música infantil a un territorio poco habitual: el de una verdadera Big Band en vivo.
La Pequeña Big Band extiende su ciclo en Bebop Club y suma nuevas funciones
Diez músicos en escena, canciones de películas, series y universos animados reversionadas con jazz y swing, humor, personajes y participación del público.
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Luego de convocar a cientos de familias durante las vacaciones de invierno, la propuesta continuará durante septiembre con nuevos encuentros en Bebop Club. Diez músicos en escena, instrumentos en vivo, humor, personajes, participación y mucho swing son parte de una experiencia que invita a chicos y grandes a acercarse a la música desde otro lugar.
Cómo es el show de La Pequeña Big Band
Lejos de ser un recital infantil tradicional, La Pequeña Big Band reimagina canciones y melodías reconocibles a través de arreglos originales, improvisación y toda la energía del jazz. Mientras los más chicos descubren el sonido y los instrumentos de una gran orquesta, los adultos también encuentran guiños a las canciones y universos que marcaron su propia infancia.
Con dirección musical de Mauro Piterman y dirección artística de Florencia Piterman, el espectáculo propone una experiencia compartida en la que la música se convierte también en juego, descubrimiento e imaginación.
La gran respuesta del público confirmó que hay lugar para propuestas culturales pensadas para disfrutar en familia, sin subestimar a los chicos ni dejar afuera a los adultos.
Por eso, todos los sábados de septiembre a las 13 hs, Bebop Club volverá a convertirse en punto de encuentro para disfrutar de un almuerzo diferente: música en vivo, jazz, swing y un concierto pensado para sorprender a toda la familia. Las entradas están disponibles a través de www.ticketera.bebopclub.com.ar.
Una invitación a descubrir la magia de una Big Band en vivo y, quizás, a vivir ese primer concierto que muchos chicos recordarán para siempre.