El plantel de la Selección argentina compartió su cuarto asado en Kansas antes de viajar a Miami

Los dirigidos por Lionel Scaloni compartió otro momento de unión en la previa del cruce ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026.

El plantel de la Selección Argentina compartió su cuarto asado en Kansas City antes de viajar a Miami

La Selección argentina volvió a activar uno de sus rituales más característicos en el Mundial 2026 : el plantel disfrutó de su cuarto asado en Kansas City antes de viajar rumbo a Miami, donde enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final.

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El encuentro fue compartido en redes sociales por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , quien mostró parte de la intimidad del grupo en la concentración argentina.

El dirigente publicó el video con un mensaje en tono de broma: “Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City”.

La escena volvió a mostrar el clima interno del seleccionado campeón del mundo, con jugadores, cuerpo técnico y colaboradores reunidos alrededor de la parrilla en la previa de un partido decisivo.

Como ya había ocurrido en otros momentos de la Copa del Mundo , Lautaro Martínez fue uno de los encargados de ponerle música a la noche.

Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City pic.twitter.com/isdOdGHmHJ

Esta vez, el delantero eligió “Pídeme la luna”, en la versión de Re Piola, para musicalizar el asado y acompañar otro momento distendido dentro de la concentración.

El video también tuvo como protagonista a Emiliano “Dibu” Martínez, quien volvió a aportar su cuota de humor mientras mostraba la parrilla y el menú preparado para la delegación.

"Acá, con todas las vaquitas light"



El video que publicó 'Dibu' Martínez del cuarto asado de la delegación argentina en el #Mundial2026. pic.twitter.com/xWpODb2TPn — Corta (@somoscorta) July 1, 2026

En las imágenes se pudieron ver distintos cortes de carne, chorizos, pollo y otros clásicos del asado argentino, en una postal que se transformó en cábala durante la estadía del equipo en Estados Unidos.

El asado se dio en la antesala del viaje a Miami, ya que la Selección tiene previsto trasladarse este miércoles 1° de julio por la tarde, después de realizar un último entrenamiento a puertas cerradas en Kansas City.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el próximo viernes desde las 19:00 de Argentina ante Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium, por la primera ronda eliminatoria del Mundial.

Argentina llega a ese cruce después de una fase de grupos perfecta, en la que terminó primera del Grupo J con tres triunfos en tres partidos.

Cabo Verde, por su parte, es una de las grandes sorpresas del torneo: debutante absoluto en una Copa del Mundo, avanzó invicto tras empatar ante España, Uruguay y Arabia Saudita.