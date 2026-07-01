El Mundial que no perdona: ya son siete los técnicos que dejaron su cargo

Las eliminaciones y malos resultados provocaron movimientos en los banquillos de varias selecciones durante el torneo.

El Mundial 2026 dejó varios cambios en los bancos de suplentes tras eliminaciones y cierres de ciclos.

El Mundial 2026 ya dejó una fuerte consecuencia fuera de las canchas: siete entrenadores perdieron sus puestos o anunciaron su salida durante el desarrollo de la competencia. Las selecciones de Ecuador, Uruguay, Países Bajos, República Checa, Túnez, Corea del Sur y Sudáfrica tuvieron cambios en sus cuerpos técnicos.

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El primer entrenador en perder su puesto fue Sabri Lamouchi , técnico francés de ascendencia tunecina, quien fue despedido el 15 de junio , apenas un día después del debut de Túnez en el torneo. La decisión llegó tras la dura derrota por 5-1 ante Suecia .

Su reemplazante fue Hervé Renard , aunque el cambio no logró modificar el rumbo del equipo africano. Las Águilas de Cartago también cayeron frente a Japón por 4-0 y cerraron la fase de grupos con una derrota 3-1 ante Países Bajos .

El 28 de junio , un día después del cierre de la fase de grupos, la federación de Corea del Sur decidió terminar el ciclo de Hong Myung-Bo al frente del seleccionado.

Sabri Lamouchi fue el primer entrenador en dejar su cargo durante el Mundial 2026 tras la goleada sufrida por Túnez.

Los Guerreros de Taeguk quedaron eliminados en el grupo A luego de terminar por detrás de México y Sudáfrica . El equipo no logró meterse entre las mejores terceras clasificadas, pese a haber conseguido una victoria inicial frente a República Checa.

Steve Clarke: una etapa de siete años que terminó

Ese mismo día, Steve Clarke también dejó su cargo como entrenador de Escocia después de siete años al frente del equipo nacional.

El seleccionado británico solo logró un triunfo en la fase de grupos, ante Haití por 1-0, y luego cayó frente a Marruecos y Brasil, resultados que marcaron el final de su ciclo.

Steve Clarke dejó Escocia después de siete años como entrenador tras no avanzar a los 16avos de final.

Miroslav Koubek: salida tras una campaña sin victorias

El entrenador Miroslav Koubek decidió dar un paso al costado el 29 de junio luego de que República Checa quedara eliminada sin haber ganado ningún partido.

La Federación Checa de Fútbol aceptó la salida de común acuerdo después de una participación en la que el equipo apenas sumó un punto de nueve posibles.

Sebastián Beccacece: despedida tras la eliminación de Ecuador

El argentino Sebastián Beccacece anunció su salida de Ecuador luego de la derrota por 2-0 ante México que dejó al seleccionado fuera del Mundial.

El entrenador explicó su decisión y afirmó: "Hoy toca despedirme de una familia hermosa. Mi contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial. Y hoy finalizó el Mundial".

Además, agregó: "No hay reproches. Agradecimiento por esta aventura".

Sebastián Beccacece anunció su salida de Ecuador tras la eliminación frente a México en los 16avos.

Marcelo Bielsa: una eliminación que cerró su ciclo en Uruguay

Uno de los movimientos más importantes fue el de Marcelo Bielsa, quien confirmó su salida de la selección de Uruguay después de la eliminación en la fase de grupos.

El técnico argentino asumió la responsabilidad por una caída que calificó como "imprevista" y que generó una "frustración muy grande". También reconoció que no logró justificar el resultado final, aunque aseguró que el cuerpo técnico y los jugadores hicieron "lo máximo".

Ronald Koeman: Países Bajos también cambió de entrenador

Por último, Ronald Koeman informó que no continuará como técnico de Países Bajos luego de la eliminación ante Marruecos en la tanda de penales de los 16avos de final.

El entrenador neerlandés comunicó su decisión y expresó: "Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento".