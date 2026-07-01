Piero Hincapié fue el segundo expulsado en el Mundial 2026 por la nueva ley "Vinícius-Prestianni"

El defensor de Ecuador vio la roja en el final del partido por 16avos tras una revisión del VAR y quedó eliminado del Mundial.

La nueva normativa de la FIFA volvió a quedar en el centro de la escena durante los 16avos de final del Mundial 2026.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado en los minutos finales del partido ante México por los 16avos de final del Mundial 2026, luego de taparse la boca mientras hablaba con un rival. La acción fue revisada por el VAR y terminó con una tarjeta roja que dejó a Ecuador con diez jugadores.

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El episodio ocurrió en el minuto 90+5 del encuentro disputado en el Estadio Azteca , cuando Hincapié se acercó al delantero mexicano Santiago Giménez durante una disputa en la mitad de la cancha. El defensor cubrió su boca mientras le dirigía unas palabras al atacante, quien inmediatamente alertó al árbitro esloveno Slavko Vinci .

El juez detuvo el juego y recurrió al sistema de asistencia arbitral por video (VAR) para revisar la situación. Luego de observar las imágenes, confirmó la infracción y decidió expulsar directamente al jugador del Arsenal , que debió abandonar el campo en el tramo final del encuentro.

La expulsión de Hincapié lo convirtió en el segundo futbolista en la historia de los Mundiales en recibir una roja por esta normativa, conocida de manera informal como la “Ley Vinícius” o “Ley Prestianni” .

La regla fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB) después de un episodio de racismo ocurrido durante un partido de la Champions League entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior . La medida permite a los árbitros sancionar con expulsión directa a los jugadores que oculten sus labios al hablar durante una confrontación, con el objetivo de evitar posibles insultos discriminatorios.

La “Ley Vinícius-Prestianni” generó un nuevo capítulo en el Mundial tras la roja al defensor ecuatoriano.

Durante la fase de grupos del torneo, el paraguayo Miguel Almirón había sido el primer jugador sancionado por esta conducta, tras un cruce con el defensor turco Mert Müldür en el que también se cubrió la boca.

México avanzó a octavos y eliminó a Ecuador

Más allá de la polémica arbitral, el partido terminó con triunfo de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que le permitió al equipo dirigido por Javier Aguirre meterse en los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro había comenzado con demora por una tormenta eléctrica sobre Ciudad de México, que obligó a retrasar el inicio en el Estadio Azteca. Una vez reanudado, el conjunto mexicano tomó la iniciativa y abrió el marcador a los 21 minutos con un potente remate de Julián Quiñones.

Nueve minutos más tarde, Raúl Jiménez amplió la ventaja con un disparo cruzado dentro del área y encaminó la clasificación del seleccionado local.

La fase eliminatoria del Mundial 2026 sumó una nueva controversia por una sanción reglamentaria.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, intentó reaccionar durante el segundo tiempo, pero no encontró soluciones para superar a la defensa mexicana. Enner Valencia y Gonzalo Plata buscaron generar peligro, aunque México mantuvo el orden y protegió la diferencia hasta el final.

Con este resultado, México consiguió superar una fase eliminatoria de un Mundial por segunda vez en su historia. La anterior había sido en 1986, justamente cuando el país también había sido anfitrión del torneo.